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كيف نعمل: الذكاء الاصطناعي

سلسلة طريقة عملنا, حلقة 3:

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي حاضرة في كل مكان، وهو ما ينعكس أيضًا على طبيعة عملنا. في هذا الفيديو القصير، يجيب رئيس تحرير سويس إنفو، مارك ليفينغستون، على أسئلتكم حول هذه القضية المهمة.

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1دقيقة

أركّز في عملي على التفاعل مع جمهور القراء. أقوم بتطوير أدوات المشاركة مثل النقاشات متعددة اللغات والمساعدة في توزيع المحتوى عبر جميع المنصات. عملت ممرّضة، ثم زاولت دراسات في اللغويات الإنجليزية والإعلامية، حيث طوّرت اهتماماً كبيراً بالصحافة والأعلام في العصر الرقمي.

سألْنا زوار وزائرات موقعنا عما يريدون معرفته عن عملنا، وتلقينا العديد من الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي (AI). ومن ضمنها هذيْن السؤاليْن:

  • كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في مهامنا اليومية؟
  • ما هي المخاطر والفوائد؟ وكيف يمكن للمستخدمين معرفة متى تم استخدام الذكاء الاصطناعي؟

ترجمة: ريم حسونة

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي

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