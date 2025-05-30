كيف نعمل: الذكاء الاصطناعي

أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي حاضرة في كل مكان، وهو ما ينعكس أيضًا على طبيعة عملنا. في هذا الفيديو القصير، يجيب رئيس تحرير سويس إنفو، مارك ليفينغستون، على أسئلتكم حول هذه القضية المهمة.