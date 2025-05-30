كيف نعمل: الذكاء الاصطناعي
سلسلة طريقة عملنا, حلقة 3:
أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل تشات جي بي تي حاضرة في كل مكان، وهو ما ينعكس أيضًا على طبيعة عملنا. في هذا الفيديو القصير، يجيب رئيس تحرير سويس إنفو، مارك ليفينغستون، على أسئلتكم حول هذه القضية المهمة.
سألْنا زوار وزائرات موقعنا عما يريدون معرفته عن عملنا، وتلقينا العديد من الأسئلة حول الذكاء الاصطناعي (AI). ومن ضمنها هذيْن السؤاليْن:
- كيف نستخدم الذكاء الاصطناعي في مهامنا اليومية؟
- ما هي المخاطر والفوائد؟ وكيف يمكن للمستخدمين معرفة متى تم استخدام الذكاء الاصطناعي؟
ترجمة: ريم حسونة
مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي
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