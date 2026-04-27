The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

مهاجم حفل عشاء مراسلي البيت الأبيض يمثل الاثنين أمام القضاء

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

يمثل المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض أمام القضاء الاثنين بعد الحادث الذي يرجح أن يكون محاولة هجوم جديد يستهدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأعلن البيت الأبيض الأحد أن المشتبه به الذي عرفت عنه وسائل الإعلام الأميركية باسم كول توماس آلن ويبلغ من العمر 31 عاما، كان يستهدف ترامب وعددا من كبار مسؤولي إدارته خلال حفل العشاء السنوي الذي أقيم مساء السبت في واشنطن.

ويمثل المشتبه به المتحدر من تورانس في الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا، خلال النهار أمام قاض فدرالي في واشنطن.

ومن المتوقع أن توجه إليه تهمتا حيازة أسلحة نارية لارتكاب جريمة عنيفة والاعتداء على عنصر فدرالي بواسطة سلاح خطير.

وقال وزير العدل بالإنابة تود بلانش لشبكة “سي بي إس” إن معلومات “أولية” تشير إلى أن المشتبه به “كان يستهدف أعضاء في الإدارة”.

وأظهرت لقطات من كاميرات المراقبة نشرها ترامب نفسه على شبكته “تروث سوشال”، المشتبه به يهرع ويقتحم نقطة تفتيش أمنية عند مدخل القاعة حيث كان يقام حفل العشاء، فيما سارع عدد من عناصر الأمن إلى إشهار أسلحتهم.

وأفادت الشرطة أن مطلق النار كان يحمل بندقية صيد ومسدسا وعددا من السكاكين، وهو أطلق النار على أحد عناصر الأمن لكن سترته الواقية من الرصاص حمته من الإصابة.

وكان حاضرا في القاعة كل من ترامب، والسيدة الأولى ميلانيا، ونائب الرئيس جاي دي فانس، وعدد من أعضاء الحكومة وكبار أعضاء الكونغرس، فضلا عن مئات الضيوف.

بور/دص/خلص

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

