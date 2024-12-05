مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية: إنقاذ طاقم سفينة شحن في البحر الأحمر

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أثينا (رويترز) – قالت مهمة الاتحاد الأوروبي البحرية في البحر الأحمر (أسبيدس) إن طاقم سفينة الشحن (إم.في إس.إيه ستار) التي ترفع علم بنما جرى إنقاذه في البحر الأحمر بعد أن أرسلوا إشارة استغاثة.

وذكرت أسبيدس في بيان نشرته على فيسبوك “جرى إنقاذ جميع أفراد الطاقم على متن السفينة إم.في إس.إيه ستار وسينقلون إلى جيبوتي، أقرب ميناء آمن”.

وأضافت أن السفينة أبلغت عن حدوث تسرب في غرفة المحرك وطلب ربان السفينة المساعدة، إذ اضطر طاقمها المكون من 20 فردا إلى مغادرتها.

وقال أحد المصادر في أمن الملاحة البحرية لرويترز إن السفينة تعرضت لمشاكل في المحرك. بينما ذكر مصدر آخر أن انفجارا داخليا وقع.

ولم تتوفر تفاصيل بعد عن الوضع الحالي للسفينة.

وقالت المصادر إن السفينة كانت على بعد نحو 100 ميل بحري من ميناء الحديدة في اليمن عندما طلبت المساعدة.

ويشن الحوثيون المتحالفون مع إيران هجمات على ممرات الشحن الدولية القريبة من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني 2023 في ما يقولون إنه دعم للفلسطينيين في الحرب الدائرة بقطاع غزة بين حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وإسرائيل.

ولم يتضح ما إذا كانت الواقعة مرتبطة بعمليات الحوثيين.