مواجهة صينية فيليبينية في بحر الصين الجنوبي هي الرابعة في أسبوع بحسب بكين

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أعلنت الصين الإثنين اتخاذ “تدابير سيطرة” بعد حادث جديد مع سفن فيليبينية قرب أرخبيل متنازع عليه في بحر الصين الجنوبي، هو الرابع خلال أسبوع.

وأعلن خفر السواحل الصينيون أنه “في 26 آب/أغسطس، وبدون الحصول على إذن من الحكومة الصينية، أرسلت الفيليبين سفينتي خفر السواحل 4409 و4411 للدخول بصورة غير قانونية إلى المياه القريبة من شعاب شيانبين في جزر نانشا”، وهما الاسمان الصينيان لمنطقة شعاب سابينا وجزر ستراتلي المتنازع عليها، مؤكدة اتخاذ “تدابير سيطرة”.

ازدادت حدة التوتر بين بكين ومانيلا في الأشهر الأخيرة التي شهدت سلسلة مواجهات في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب بكين بالسيادة على كامل بحر الصين الجنوبي تقريبا بما في ذلك المياه والجزر القريبة من سواحل عدد من الدول المجاورة، وتجاهلت حكما أصدرته محكمة دولية عام 2016 يفيد بأن مطالبها لا أساس قانونيا لها.

وفي أسبوع واحد، وقعت ثلاثة حوادث بين الصين والفيليبين.

واصطدمت سفينتان ترفعان علمي الصين والفيليبين الاثنين، في حادثة جديدة قرب سابينا شول التي تقع على بعد 140 كيلومترا غرب جزيرة بالاوان الفيليبينية وعلى مسافة 1200 كيلومتر تقريبا من جزيرة هاينان، أقرب نقطة من البر الصيني.

وكانت بكين أعلنت الجمعة أنها اتخذت “إجراءات مضادة” ضد طائرات عسكرية فيليبينية متهمة بدخول مجالها الجوي فوق منطقة سوبي في 22 آب/أغسطس، والتي تطالب مانيلا كذلك بالسيادة عليها.

اتهمت الفيليبين السبت الصين بإطلاق قنابل مضيئة على إحدى طائرات الدورية التابعة لها في بحر الصين الجنوبي.

وأخيرا، اتخذ خفر السواحل الصيني الأحد “إجراءات سيطرة” بحق سفينة فيليبينية دخلت بالقرب من سواحل جزيرة سابينا المرجانية.

بور/دص-ريم/ص ك