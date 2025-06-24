مواقف متناقضة بين ترامب وباول حول معدلات الفائدة

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أعلن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول الثلاثاء أن “لا حاجة ملحة” لخفض أسعار الفائدة، على نقيض مواقف أعضاء آخرين في المؤسسة المالية وخاصة الرئيس دونالد ترامب.

وقال باول لدى بدء جلسة استماع أمام لجنة المال في مجلس النواب “حاليا نحن في وضع جيد للتريث لمعرفة المزيد عن التطور المحتمل للاقتصاد قبل أي مراجعة لسياستنا”.

وأعلن في وقت لاحق “لا أعتقد أننا بحاجة إلى التسرع [في تغيير أسعار الفائدة] لأن الاقتصاد لا يزال متينا”.

يواجه رئيس الاحتياطي الفدرالي انتقادات لاذعة من ترامب منذ أشهر، ويتهمه الأخير بانتهاج سياسة نقدية تقييدية للغاية.

قبل ساعات من جلسة الاستماع، وصف ترامب باول بـ”الغبي” و”العنيد”. وقال إن الولايات المتحدة ستدفع ثمن “عدم كفاءته لسنوات قادمة”.

وكان ترامب كتب “بعد أن تأخر كثيرا. سيحضر جيروم باول من الاحتياطي الفدرالي إلى الكونغرس اليوم (الثلاثاء) ليوضح سبب رفضه خفض معدلات الفائدة من بين أمور أخرى”.

وقال الرئيس الأميركي “قامت اوروبا بالتخفيض عشر مرات، ونحن البتة. لا يوجد تضخم، واقتصادنا رائع. يجب أن نخفض معدلات الفائدة بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط مئوية على الأقل”، مؤكدا أن هذا سيوفر للولايات المتحدة “أكثر من 800 مليار دولار سنويا”.

ودعا “مجلس محافظي” الاحتياطي الفدرالي إلى “تحرك” لم يحدد ماهيته.

وقرر الاحتياطي الفدرالي بالإجماع الأسبوع الماضي الإبقاء على معدّلات الفائدة ضمن هامش يتراوح بين 4,25 في المئة و4,50 في المئة، للمرة الرابعة على التوالي.

وعيّن ترامب خلال ولايته الأولى في العام 2018، باول رئيسا للاحتياطي الفدرالي، في ولاية تنتهي خلال أقل من عام.

وردا على سؤال عن تأثير الضغوط الرئاسية على عمله، قال باول إن مسؤولي الاحتياطي الفدرالي “يركزون فقط” على واجباتهم لخدمة الأميركيين.

وأضاف “كل ما عدا ذلك تشتيت للانتباه، بطريقة ما. (…) نفعل دائما ما نراه صائبا ونتحمل العواقب”.

كما اعتبر أنه من الضروري الحفاظ على مصداقية الاحتياطي الفدرالي في مكافحة التضخم.

– دعوات لخفض معدلات الفائدة –

يتوقع محافظو المصارف المركزية في الولايات المتحدة الأميركية تسارع التضخم إلى +3% (مقابل 2,1% على أساس سنوي في نيسان/أبريل) بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مع عودته الى البيت الابيض.

وذكر باول انه يتوقع أن يُظهر مؤشر تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي لأيار/مايو الذي سيصدر الجمعة، ارتفاعا في الأسعار بنسبة 2,3% على أساس سنوي. ويمثل ذلك تسارعا مقارنة بنيسان/أبريل (+2,1%).

اتفق المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي على إبقاء أسعار الفائدة الرئيسية على حالها خلال اجتماعهم الأخير الأسبوع الماضي.

ويبدو أن العديد منهم يميلون إلى خفض أسعار الفائدة في أقرب فرصة.

واعلن كريستوفر وولر الجمعة “لا أعتقد أنه ينبغي علينا الانتظار لفترة أطول”.

وقالت ميشيل بومان نائبة رئيس الاحتياطي الفدرالي “إذا ظلت ضغوط التضخم تحت السيطرة” حتى الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في 29-30 تموز/يوليو “سأدعم خفض أسعار الفائدة”.

يُعتبر وولر مرشحا محتملا لخلافة باول الذي أصبح رئيس الاحتياطي الفدرالي خلال ولاية ترامب الأولى.

وقام الرئيس الأميركي مؤخرا بترقية بومان إلى منصب نائبة الرئيس المكلفة الرقابة المصرفية لاطلاق يد الجهات المالية.

ميل/ليل/ود