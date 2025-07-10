موجات الحرّ تعزز مبيعات الثلج في الصين

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داخل مستودع على مشارف مدينة هانغتشو في شرق الصين، يستخدم العمّال ملقطا عملاقا لدفع كتل من الثلج الأبيض على سكة معدنية قبل وضعها في شاحنة مبردة.

شهدت مبيعات الثلج ارتفاعا كبيرا خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعة بموجات الحرّ التي تجتاح البلاد خلال فصل الصيف، على ما يقول لوكالة فرانس برس صن تشاو، صاحب مصنع “فيتشاو” للثلج.

في مختلف أنحاء العالم، تزداد وتيرة موجات الحر وحدّتها بسبب التغير المناخي، وليست الصين استثناء. كان 2024 العام الأكثر حرّا على الإطلاق في البلاد، ومن المتوقع أن يكون العام الحالي أكثر حرّا.

في الأسبوع الفائت، حذّرت السلطات الصينية من المخاطر الصحية الناجمة عن الحرّ في معظم أنحاء شرق الصين، بما في ذلك منطقة تشجيانغ حيث تقع مدينة هانغتشو.

وقال تشاو “في الربيع والخريف والشتاء، لا يؤثر ارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين أو ثلاث درجات بشكل كبير على مبيعاتنا. ولكن في الصيف، عندما تكون درجات الحرارة أعلى قليلا، يكون الفرق كبيرا”.

“فيتشاو” مصنع صغير نسبيا يبيع الثلج للأسواق التقليدية، وشركات نقل المنتجات، ومنظمي الفعاليات.

مع تجاوز الحرارة حديثا 40 درجة مئوية في عدد كبير من المدن الصينية، يُستخدم الثلج لتبريد مساحات خارجية شاسعة.

وفي مقاطعة جيانغسو المجاورة، وضع منظمو مباراة كرة قدم حضرها 60 ألف متفرج أكثر من 10 آلاف كتلة جليدية كبيرة حول الملعب، بحسب صحيفة “غلوبال تايمز” الحكومية.

– 300 إلى 400 طن يوميا –

الأربعاء، وبينما كان صحافيون من وكالة فرانس برس يراقبون تحميل شاحنات مصنع “فيتشاو”، اقترب موظف من متجر قريب للمأكولات البحرية لشراء قطعتين من الثلج بنحو 3 دولارات للقطعة، ووضعهما في كيسين بلاستيكيين كبيرين.

وقال تشاو “في أيار/مايو وحزيران/يونيو، يمكنني بيع نحو مئة طنّ يوميا. وفي تموز/يوليو، يرتفع هذا الرقم ليصل إلى ما بين 300 و400 طنّ”.

تواجه الصين منذ سنوات عدة ظروفا مناخية قاسية خلال الصيف.

في حزيران/يونيو، أصدرت السلطات تنبيهات في بكين عندما وصلت درجات الحرارة في العاصمة إلى نحو 40 درجة مئوية.

وبحسب وسائل الإعلام الرسمية، سجلت 102 محطة أرصاد جوية في كل أنحاء البلاد أكثر يوم حرّا في شهر حزيران/يونيو على الإطلاق.

خلال الشهر نفسه، قضى ستة أشخاص وأُجلي أكثر من 80 ألف شخص بسبب الفيضانات في مقاطعة قويتشو الجنوبية.

تُعدّ الصين أكبر مُصدّر لغازات الدفيئة في العالم، والتي يُجمع العلماء على أنها المسبّب للتغير المناخي.

ومع ذلك، تبرز الصين في مجال الطاقة المتجددة، إذ تُطوّر هذا القطاع بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى.

تجك/رك/جك