موجة الحر غير الاعتيادية تستمر يوما آخر في أوروبا وتودي بحياة سبعة في فرنسا

afp_tickers

2دقائق

تستعد دول في غرب أوروبا الثلاثاء ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل سبع وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد القارة تسارعا في وتيرة الاحترار.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بروجون الثلاثاء تسجيل “سبع وفيات” من بينها “خمس حالات غرق على الأقل”، مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة في فرنسا.

وقالت عبر قناة “تي اف 1”: “ما يمكنني قوله اليوم هو أنّ هناك سبع وفيات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرّ”، مضيفة أن “كل ذلك يحتاج إلى توضيح مع انتهاء موجة الحر الحالية”.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجّل منذ الاثنين أرقاما قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا.

وفُرضت قيود على العمل في الهواء الطلق في إيطاليا، فيما شهدت الشواطئ الفرنسية أعدادا كبيرة من الروّاد رغم غياب المنقذين البحريين، وبدأ موسم الحصاد باكرا للمزارعين.

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، شهد الاثنين أعلى درجة حرارة مُسجّلة في تاريخ شهر أيار/مايو في فرنسا.

وتُعزى هذه الظاهرة إلى تدفق هواء ساخن من شمال إفريقيا، يُحاصَر تحت تأثير مرتفع جوي قوي. ويُجمع العلماء على أنّ التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات.

بور-كلس/ب ح