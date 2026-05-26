The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

موجة الحر غير الاعتيادية تستمر يوما آخر في أوروبا وتودي بحياة سبعة في فرنسا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

تستعد دول في غرب أوروبا الثلاثاء ليوم آخر من موجة حر غير اعتيادية في هذه الفترة من العام، فيما أعلنت السلطات الفرنسية تسجيل سبع وفيات مرتبطة بهذه الظاهرة المناخية التي تنعكس على الحياة اليومية للسكان في وقت تشهد القارة تسارعا في وتيرة الاحترار.

وأعلنت الناطقة باسم الحكومة الفرنسية مود بروجون الثلاثاء تسجيل “سبع وفيات” من بينها “خمس حالات غرق على الأقل”، مرتبطة بموجة الحر خلال الأيام الأخيرة في فرنسا.

وقالت عبر قناة “تي اف 1”: “ما يمكنني قوله اليوم هو أنّ هناك سبع وفيات مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بالحرّ”، مضيفة أن “كل ذلك يحتاج إلى توضيح مع انتهاء موجة الحر الحالية”.

وتشهد درجات الحرارة ارتفاعا منذ أيام في عدد من الدول الأوروبية، وتسجّل منذ الاثنين أرقاما قياسية تجاوزت 30 درجة مئوية في المملكة المتحدة وفرنسا.

وفُرضت قيود على العمل في الهواء الطلق في إيطاليا، فيما شهدت الشواطئ الفرنسية أعدادا كبيرة من الروّاد رغم غياب المنقذين البحريين، وبدأ موسم الحصاد باكرا للمزارعين. 

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، شهد الاثنين أعلى درجة حرارة مُسجّلة في تاريخ شهر أيار/مايو في فرنسا.

وتُعزى هذه الظاهرة إلى تدفق هواء ساخن من شمال إفريقيا، يُحاصَر تحت تأثير مرتفع جوي قوي. ويُجمع العلماء على أنّ التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية يفاقم حدّة الظواهر الجوية المتطرفة مثل موجات الحر والجفاف والفيضانات.

بور-كلس/ب ح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية