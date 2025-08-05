موسكو تندد بتهديد ترامب زيادة الرسوم الجمركية على الهند لشرائها النفط الروسي

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انتقد الكرملين الثلاثاء تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيادة الرسوم الجمركية المفروضة على الهند ما لم تتوقف عن شراء النفط الروسي الذي يعد مصدرا رئيسيا للعائدات بالنسبة لموسكو لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وأمهل ترامب موسكو حتى الجمعة لتحقيق تقدّم باتّجاه التوصل إلى اتفاق سلام مع كييف أو التعرّض لعقوبات اقتصادية جديدة قد تشمل معاقبة البلدان التي تشتري صادرات روسيا الحيوية من النفط والغاز.

وهدد ترامب الهند تحديدا الاثنين برسوم جمركية إضافية، ما دفع نيودلهي لوصف أي خطوة من هذا النوع على أنها “غير مبررة ولا منطقية”.

وصدرت تصريحات مشابهة عن روسيا الثلاثاء.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن “البلدان ذات السيادة لديها الحق في اختيار شركائها التجاريين”، منتقدا الدعوات “غير الشرعية” إلى “إجبار البلدان على قطع علاقاتها التجارية” مع روسيا.

سعى حلفاء أوكرانيا في الغرب للحد من إيرادات الصادرات الروسية منذ أطلقت موسكو عمليتها العسكرية في شباط/فبراير 2022.

لكن روسيا نجحت في إعادة توجيه مبيعات الطاقة بعيدا عن أوروبا إلى بلدان أخرى بينها الهند والصين، لتضمن تواصل تدفق مليارات الدولارات.

ولم يفرض ترامب أي عقوبات جديدة على موسكو منذ عاد إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير.

وأجبر الطرفين على الدخول في مفاوضات سلام مباشرة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، لكن ثلاث جولات من المفاوضات في اسطنبول فشلت في تحقيق أي تقدم يذكر.

بور/لين/ص ك