موسكو وبكين توقعان مذكرة تفاهم ملزمة لبناء خط “طاقة سيبيريا 2”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

وقّعت موسكو وبكين مذكرة تفاهم “ملزمة قانونيا” لبناء خط أنابيب الغاز “طاقة سيبيريا 2” الذي سيضخ كميات كبيرة من الغاز الروسي إلى الصين، حسبما أعلن الثلاثاء رئيس شركة غازبروم.

مثل هذا المشروع الضخم لخط الأنابيب الذي سيمتد عبر سهوب منغوليا ليربط شمال شرق الصين، موضوع نقاش مستمر منذ سنوات.

وقال رئيس شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم أليكسي ميلر إن البلدين وقعا هذه المرة مذكرة تفاهم “ملزمة قانونيا بشأن بناء خط أنابيب الغاز طاقة سيبيريا 2”.

وقال ميلر الذي يرافق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته إلى بكين، حسبما نقلت وكالات الأنباء الروسية “سيمكن هذا المشروع من نقل 50 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا عبر منغوليا”.

وعلى الرغم من أن هذه الخطوة تمثل تقدما، فإن المذكرة ليست اتفاقا نهائيا بخصوص مشروع خط الأنابيب الذي يمتد لآلاف الكيلومترات والذي تشهد مفاوضاته تأخيرات مستمرة.

وأوضحت غازبروم عبر منصة تليغرام أنها وقّعت مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (CNPC) أربعة مستندات من بينها “اتفاق تعاون استراتيجي”.

تسعى روسيا التي فقدت سوق الغاز الأوروبي نتيجة العقوبات المفروضة عليها وتخريب خطوط أنابيب نورد ستريم في بحر البلطيق في أيلول/سبتمبر 2022، إلى تعزيز شراكاتها في آسيا، بشكل خاص مع الصين، لتعويض خسائرها المالية وتراجع عائداتها من الطاقة.

وتورد روسيا الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب طاقة سيبيريا 1، الذي بدأ تشغيله منذ العام 2019.

بور-بوب/ماش/ص ك

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

