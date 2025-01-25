ميلوني تزور السعودية ثم البحرين

afp_tickers

2دقائق

تزور رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني من السبت إلى الاثنين السعودية ثم البحرين لمناقشة الوضع في سوريا ولبنان وقضايا دولية أخرى، حسبما أفاد مصدر في الحكومة الإيطالية السبت.

ووصلت ميلوني إلى جدة السبت للقاء طاقم سفينة إيطالية، ثم ستتوجه إلى العلا الموقع الأثري المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، حيث ستلتقي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وستركز المحادثات على سوريا ولبنان والنزاع الإسرائيلي الفلسطيني واليمن والبحر الأحمر وإيران وأوكرانيا، بحسب المصدر نفسه.

وسيوقع الطرفان إعلانا مشتركا بشأن إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين.

ومن المقرر أيضا إبرام اتفاقات في مجالات الدفاع، والنقل المستدام، والتعاون في قطاع الطاقة، والرياضة، وحماية التراث الثقافي والأثري.

كما ستُنظم طاولة مستديرة في العلا تجمع ممثلي المؤسسات والشركات الكبرى الإيطالية والسعودية، وستُوقّع اتفاقات أخرى في هذه المناسبة.

وتأتي زيارة ميلوني بعد أقل من أسبوعين من زيارة وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي غيلبرتو بيتشيتو للرياض، حيث وقع اتفاقا مع المملكة العربية السعودية في إطار مؤتمر التعدين الدولي “يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التحول وأمن الطاقة”.

وتطمح روما بأن تصبح المركز الرئيسي للطاقة في أوروبا بفضل موقعها الجغرافي والعقود العديدة التي وقعتها مع دول إفريقية وأيضا مع إسرائيل وأذربيجان.

وتتوجه ميلوني إلى البحرين الاثنين في أول زيارة لرئيس وزراء إيطالي إلى هذا البلد، حيث ستناقش مع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قضايا التعاون الثنائي الرئيسية وأبرزها الدفاع ومكافحة الهجرة غير النظامية، بحسب المصدر نفسه.

لجم/س ح/ب ق