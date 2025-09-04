نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية: حرب إسرائيل على غزة إبادة جماعية

بروكسل (رويترز) – قالت تيريزا ريبيرا نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الخميس إن عمليات إسرائيل في غزة تمثل إبادة جماعية، لتصبح أول مسؤول بالمفوضية يوجه لإسرائيل هذا الاتهام.

وقالت ريبيرا في حفل افتتاح العام الدراسي بجامعة العلوم السياسية في باريس “الإبادة الجماعية في غزة تكشف تقاعس أوروبا عن التحرك والتحدث بصوت واحد، حتى في الوقت الذي تنتشر فيه الاحتجاجات في أنحاء المدن الأوروبية ويدعو فيه 14 عضوا في مجلس الأمن الدولي إلى وقف إطلاق النار على الفور”.

ورفضت إسرائيل مرارا اتهامات ارتكاب إبادة جماعية في حربها على غزة، ولم ترد بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب التعليق.

وتأتي ريبيرا في المرتبة الثانية من حيث الأقدمية في المفوضية الأوروبية بعد رئيستها أورسولا فون دير لاين. وتشمل المهام التي تضطلع بها السياسية الاشتراكية الإسبانية قضايا المناخ ومكافحة الاحتكار، وهي ليست مسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وكانت هذه التعليقات أقوى من التصريح الذي أدلت به في الشهر الماضي عندما قالت إن النزوح والقتل في غزة يشبهان “إلى حد بعيد” الإبادة الجماعية.

وتتهم المفوضية الأوروبية إسرائيل بانتهاك حقوق الإنسان في غزة، لكنها تمتنع عن اتهامها بالإبادة الجماعية.

ورفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. وندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك ووصفه بأنه أمر “شائن”.

وأعلن رئيس أكبر جمعية أكاديمية في العالم للعلماء والباحثين المتخصصين في الإبادة الجماعية يوم الاثنين الماضي أن الجمعية أصدرت قرارا يؤكد أن المعايير القانونية للإبادة الجماعية قد استوفيت لتأكيد أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة.

ووصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية هذا التصريح بأنه “مشين”.

وبدأت الحرب الحالية في غزة في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023، عندما شن مسلحون بقيادة حماس هجوما على جنوب إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أنه تسبب في مقتل نحو 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واقتياد 251 رهينة، بينهم أطفال، إلى غزة.

أما في قطاع غزة، فقال مسؤولو الصحة فيه إن أكثر من 62 ألف فلسطيني قتلوا في الحرب الجوية والبرية التي تشنها إسرائيل على القطاع منذ ذلك الحين. ولم يحدد مسؤولو الصحة الفلسطينيون عدد المسلحين لكنهم قالوا إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)