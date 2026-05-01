ناشطون من “أسطول الصمود” ينزلون في جزيرة كريت (مراسل فرانس برس)

ناشطون من "أسطول الصمود" ينزلون في جزيرة كريت

نزل عشرات الناشطين ممَّن كانوا على متن قوارب “أسطول الصمود العالمي” لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في جزيرة كريت بعدما اعترضتهم القوات الإسرائيلية قبالة سواحل الجزيرة اليونانية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وبمرافقة خفر السواحل اليوناني، نُقل نحو 175 ناشطا في أربع حافلات إلى بلدة لم تكشف السلطات اسمها.

وقالت السلطات الإسرائيلية في وقت سابق إن النشطاء الـ175 الذين اعتقلتهم (211 وفقا لمنظمي الأسطول) على متن حوالي عشرين قاربا، بعيدا من الساحل الإسرائيلي، سينقلون إلى إسرائيل.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر عاد وأعلن في منشور على منصة إكس أنه “بالتنسيق مع الحكومة اليونانية، سيتم إنزال المدنيين الذين نُقلوا من سفن الأسطول إلى السفينة الإسرائيلية، في البرّ اليوناني خلال الساعات المقبلة”.

وكانت وزارة الخارجية اليونانية أفادت مساء الخميس بأنها على اتصال مع إسرائيل بشأن إنزال ركاب الأسطول و”ضمان عودتهم الآمنة إلى بلدانهم”.

وشكر ساعر الحكومة اليونانية “لإبداء استعدادها لاستقبال المشاركين في الأسطول”.

ودانت نحو عشر دول، من بينها إسبانيا وتركيا وباكستان، في بيان مشترك “الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي” من جانب إسرائيل.

لكن الولايات المتحدة دعمت السلطات الإسرائيلية، ووصفت القافلة بأنها “استعراض سياسي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية تومي بيغوت “تتوقّع الولايات المتحدة من جميع حلفائنا… اتخاذ إجراءات حازمة ضدّ هذا الاستعراض السياسي الفارغ، عبر منع السفن المشاركة في الأسطول من دخول الموانئ أو الرسو أو الإبحار أو التزوّد بالوقود”.

وكان الأسطول يتألف من أكثر من 50 قاربا غادرت في الأسابيع الأخيرة من مرسيليا (فرنسا) وبرشلونة (إسبانيا) وسيراكوزا (إيطاليا)، بهدف كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.

