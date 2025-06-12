ناقلة نفط كويتية تنقذ 40 لاجئا بعد تعطل قاربهم في البحر المتوسط

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الكويت (رويترز) – أنقذت ناقلة نفط كويتية 40 لاجئا عالقين وسط أمواج البحر المتوسط بعد تعطل قاربهم ونفاد الماء والطعام منهم.

وقالت شركة ناقلات النفط الكويتية يوم الخميس إن ناقلة المشتقات النفطية (الدسمة) التابعة لها رصدت مساء يوم الثلاثاء القارب العالق وعلى متنه اللاجئون خلال رحلة لها إلى مصر، فغيرت مسارها لإنقاذهم ووفرت لهم الماء والغذاء والمأوى المؤقت على متنها.

وأفادت في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأنها أنزلت هؤلاء اللاجئين في ميناء بورسعيد المصري “بالتنسيق مع الجهات الرسمية المصرية بعد استيفاء الإجراءات اللازمة بما يتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية والإنسانية ذات الصلة”.

وذكرت أن هذه العملية الإنسانية ليست الأولى من نوعها للشركة إذ أنقذت ناقلة نفط كويتية أخرى في 2014 مجموعة من اللاجئين قبالة السواحل الإيطالية.

وأكدت الشركة أن “إنقاذ الأرواح في عرض البحر لا يعد التزاما قانونيا فحسب بل واجبا أخلاقيا يجسد القيم الإنسانية الأصيلة التي تتحلى بها دولة الكويت”.