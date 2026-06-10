نتانياهو سيخوض الانتخابات التشريعية المقبلة في إسرائيل (حزب الليكود)

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يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خوض الانتخابات التشريعية المقبلة المتوقع أن تجرى في أيلول/سبتمبر، بحسب ما أعلن حزبه الليكود اليميني الأربعاء.

ونتانياهو البالغ 76 عاما، أمضى نحو عقدين في رئاسة الوزراء مدى ولايات عدة، وهو الأطول عهدا بين رؤساء الحكومات في تاريخ الدولة العبرية. وهو يرئس الحكومة الحالية منذ 2022.

ويواجه رئيس الوزراء الذي قاد إسرائيل في سلسلة حروب أهمها تلك المتواصلة منذ العام 2023، محاكمة في إسرائيل بشبهات فساد.

وقال الحزب عبر منصة تلغرام “سيخوض رئيس الوزراء نتانياهو الانتخابات المقبلة، وإن شاء الله سيفوز بها”.

وأتى تأكيد حزب الليكود خوض نتانياهو الانتخابات المقبلة، بعدما شكّك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ما اذا كان رئيس الوزراء الإسرائيلي سيقوم بذلك.

وقال ترامب لشبكة “ايه بي سي نيوز” الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كان نتانياهو سيواصل مسيرته السياسية، “لا أعلم، كانت حافلة”.

أضاف “هل يريد أن يكمل؟ كما تعلمون، هو رئيس وزراء في زمن الحرب”.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) صادق مطلع حزيران/يونيو على حل نفسه تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة.

وتولى نتانياهو رئاسة الوزراء لأكثر من 18 عاما منذ عام 1996، ويسعى لولاية جديدة رغم مواجهات قضائية بشبهات فساد، ويأمل الحصول على عفو من الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ.

ويحمّل كثير من الإسرائيليين نتانياهو مسؤولية إخفاق الأجهزة الأمنية في كشف هجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 الذي شكّل شرارة الحرب في غزة، والتي تبعتها مواجهات عسكرية على جبهات عدة في الشرق الأوسط، خصوصا مع حزب الله في لبنان، ومع إيران اعتبارا من منتصف عام 2025.

وأظهر استطلاع نشره معهد الديموقراطية الإسرائيلي الثلاثاء أن 61 في المئة من الإسرائيليين، و57% من الإسرائيليين اليهود حصرا، لا يؤيدون خوض نتانياهو الانتخابات المقبلة.

الى ذلك، أظهر استطلاع لهيئة البث الإسرائيلية “كان” أن الليكود يتفوق على قائمة “معا” التي تجمع خصمي نتانياهو رئيسي الوزراء السابقين يائير لابيد ونفتالي بينيت.

لكن في ظل توازن القوى الراهن، يستبعد أن يتمكن أي طرف بمفرده من تشكيل حكومة مستقرة تحظى بالغالبية.

ها/كام