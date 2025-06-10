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نتفليكس تعتزم استثمار مليار يورو بإنتاجاتها في إسبانيا

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أعلنت منصة نتفليكس الثلاثاء أنها ستستثمر بحلول عام 2029 أكثر من مليار يورو بإنتاجاتها في إسبانيا، الدولة التي أصبحت في غضون سنوات قليلة من أبرز مراكز الإبداع السمعي البصري في أوروبا.

وقال المشارك في الرئاسة التنفيذية لنتفليكس تيد ساراندوس خلال حدث أقيم في استوديوهات نتفليكس بالقرب من مدريد لمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لتوفّر هذه المنصة في البلاد “على مدى السنوات الأربع المقبلة، نخطط لاستثمار أكثر من مليار يورو في إسبانيا”.

وأضاف ساراندوس الذي كان يتحدث إلى جانب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز “من خلال هذا الاستثمار، سندعم الاقتصاد الإسباني بشكل أكبر” و”سنروي مزيدا من القصص الرائعة التي تُصنع في إسبانيا”.

افتتحت منصة البث التدفقي الأميركية التي باتت متاحة في اسبانيا عام 2015، أول استوديو لها خارج الولايات المتحدة في نيسان/أبريل 2019  في ضواحي مدريد، بعد وقت قصير من تحقيقها أول نجاح عالمي لها بلغة غير الإنكليزية مع مسلسل “لا كازا دي بابيل”.

ومُذّاك، جعلت هذه الاستوديوهات التي تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع، أحد مواقعها الرئيسية للإنتاج السمعي البصري في الاتحاد الأوروبي. 

وقال تيد ساراندوس “في العام الفائت وحده، حققت أعمالنا الإسبانية أكثر من خمسة مليارات ساعة من المشاهدة”.

أنتجت المنصة منذ عام 2017 نحو ألف فيلم ومسلسل في مدن إسبانية بينها، بما في ذلك “لا سوسييداد دي لا نييفي”، و”بيانفينيدوس أ ايدين”، و”إيليت”، و”لا تشيكا دي نييفي”.

وبحسب الشركة، ساهم هذا النشاط في الحفاظ على أكثر من 20 ألف وظيفة في قطاع الإنتاج السمعي البصري الإسباني.

فاب/رك/جك

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