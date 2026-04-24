نتنياهو: تلقيت علاجا ناجحا لسرطان البروستاتا

تل أبيب 23 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة إنه خضع لعلاج ناجح لسرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة، دون أن يحدد متى جرى العلاج.

وقال نتنياهو (76 عاما) في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي، تزامنا مع صدور تقريره الطبي السنوي، إن ورما خبيثا أُكتشف في مرحلة مبكرة خلال فحص روتيني. وأضاف أن “العلاج الموجه” أزال “المشكلة” ولم يترك أي أثر لها.

ويقول التقرير الطبي، الذي أكد أن رئيس الوزراء يتمتع بصحة جيدة، إن نتنياهو خضع للعلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا في مرحلة مبكرة. ولم يذكر التقرير الطبي ولا نتنياهو متى جرى العلاج.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول بقاء في المنصب إنه أرجأ إصدار التقرير الطبي لمدة شهرين لمنع إيران من نشر “دعاية كاذبة ضد إسرائيل”.

وفي مارس آذار، بعد اندلاع الحرب مع إيران، انتشرت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي وبثتها وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن نتنياهو توفي. وسجل رئيس الوزراء الإسرائيلي مقطع فيديو لنفسه وهو يزور مقهى في القدس في نفس الشهر لدحض هذه الادعاءات.

خضع نتنياهو لعملية جراحية في البروستاتا في عام 2024 بعد تشخيص إصابته بعدوى في المسالك البولية ناتجة عن تضخم حميد في البروستاتا. وفي عام 2023، جرى تركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب له. ومن المقرر إجراء انتخابات في إسرائيل بحلول أكتوبر تشرين الأول.

(تغطية صحفية ألكسندر كورنويل – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)