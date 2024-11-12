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نتنياهو للشعب الإيراني: نظام خامنئي يخشاكم أكثر من إسرائيل

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القدس (رويترز) – قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء، في رسالة مباشرة للإيرانيين، إن نظام الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي يخشى الشعب الإيراني أكثر من إسرائيل.

وأضاف في رسالة مصورة “لهذا السبب يمضون الكثير من الوقت وينفقون الكثير من المال في محاولة سحق آمالكم وكبح أحلامكم… حسنا، أقول لكم: لا تدعوا أحلامكم تموت… المرأة، الحياة، الحرية”.

وقال نتنياهو “لا تفقدوا الأمل. واعلموا أن إسرائيل وآخرين في العالم الحر يقفون إلى جانبكم”.

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