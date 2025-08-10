نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو‭ ‬يوم الأحد إن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطط إسرائيل الجديدة للهجوم على غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو “ناقش الطرفان خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة لإنهاء الحرب عبر تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

