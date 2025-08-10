The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو وترامب يبحثان خطط الهجوم الإسرائيلي على غزة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو‭ ‬يوم الأحد إن نتنياهو تحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن خطط إسرائيل الجديدة للهجوم على غزة.

وأضاف مكتب نتنياهو “ناقش الطرفان خطط إسرائيل للسيطرة على ما تبقى من معاقل حماس في غزة لإنهاء الحرب عبر تأمين إطلاق سراح الرهائن وهزيمة (حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية) حماس”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

ما رأيك في فكرة إطالة عمر الإنسان؟

يشهد سوق إطالة العمر ازدهارًا، بفضل التقدّم في علم الشيخوخة. ما رأيك في فكرة تمديد عمر الإنسان إلى حدّ كبير؟

ما هي تجربتك مع أزمة السكن وارتفاع أسعار العقارات؟

تواجه سويسرا أزمة سكن آخذة في التفاقم. برأيك، ما السبل الممكنة لتفادي هذه الأزمة؟

