نتنياهو يريد أن تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي

11 مايو أيار (رويترز) – عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في مقابلة بثت أمس الأحد، عن أمله في أن تتخلص إسرائيل من الاعتماد على الدعم العسكري الأمريكي في غضون عشر سنوات، في الوقت الذي تسعى فيه بلاده إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج.

وقال نتنياهو لبرنامج 60 دقيقة على قناة سي.بي.إس نيوز “أريد خفض الدعم المالي الأمريكي، وهو المكون المالي للتعاون العسكري بيننا، إلى الصفر”.

وأضاف أن إسرائيل تتلقى حوالي 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية سنويا. ووافقت الولايات المتحدة على تقديم ما مجموعه 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من 2018 إلى 2028.

لكن نتنياهو قال إن هذا هو “بالتأكيد” الوقت المناسب لإعادة ضبط العلاقة المالية بين الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال لسي.بي.إس “لا أريد انتظار الكونجرس القادم. أريد أن أبدأ الآن”.

ورغم أن إسرائيل تتمتع منذ فترة طويلة بتوافق بين الحزبين في الكونجرس الأمريكي بشأن المساعدات العسكرية، إلا أن الدعم من المشرعين والجمهور تضاءل منذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر تشرين الأول 2023.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية)

