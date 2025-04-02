نتنياهو يزور المجر في تحد لمذكرة اعتقال المحكمة الجنائية الدولية

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من جيمس ماكنزي

القدس (رويترز) – يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس زيارة إلى المجر تستمر أربعة أيام في تحد لمذكرة اعتقال بحقه أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في غزة، وذلك في وقت توسع فيه إسرائيل عمليتها العسكرية في القطاع.

والمجر عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية ومُلزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي مع نظيره المجري قبل مؤتمر صحفي في حوالي الساعة 1000 بتوقيت جرينتش. ويواجه نتنياهو عاصفة سياسية في إسرائيل بسبب تحقيق في علاقات مزعومة بين قطر وثلاثة من مساعديه.

ورفض نتنياهو الاتهامات المتعلقة بمساعديه ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”. كما رفض مسؤول قطري الاتهامات ووصفها بأنها جزء من “حملة تشويه” تستهدف الدوحة.

وفي بودابست عكف عمال يوم الأربعاء على تشييد منصة في قلعة بودا حيث من المقرر أن يستقبل أوربان نتنياهو بمراسم عسكرية صباح يوم الخميس. وشوهدت قوات الأمن بالقرب من فندق بوسط العاصمة حيث سيقيم نتنياهو.

وستمثل الزيارة الرحلة الخارجية الثانية لنتنياهو منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف جالانت في نوفمبر تشرين الثاني، لكن تفاصيل جدول الأعمال غير واضحة باستثناء زيارة مقررة لنصب تذكاري للهولوكوست.

وزار نتنياهو واشنطن في فبراير شباط للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.

ووجه أوربان دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار المحكمة مذكرة الاعتقال بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة حيث تشن إسرائيل عملية عسكرية عقب هجوم نفذه مسلحون بقيادة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1200 واحتجاز 251 رهينة.

وأسفرت العملية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 50 ألف فلسطيني ودمرت قطاع غزة، مما أثار احتجاجات في شتى أنحاء العالم ودفع جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى قضائية منفصلة في محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.