نتنياهو يصعد هجومه ضد رئيس وزراء أستراليا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

من رينجو خوسيه

سيدني (رويترز) – صعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس هجماته الشخصية ضد نظيره الأسترالي أنتوني ألبانيزي بسبب قرار حكومته الاعتراف بدولة فلسطينية، وقال إن السجل السياسي لألبانيزي سيظل موصوما إلى الأبد.

وتوترت العلاقات الدبلوماسية بين أستراليا وإسرائيل منذ أن أعلنت حكومة حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط بزعامة ألبانيزي الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطينية بشروط، بعد خطوات مماثلة من فرنسا وبريطانيا وكندا.

ودفع هذا القرار نتنياهو إلى شن هجوم شخصي على ألبانيزي، وجدد الهجوم في مقابلة سيتم بثها على قناة سكاي نيوز أستراليا.

وبعد أن وصف ألبانيزي في وقت سابق من هذا الأسبوع بأنه “سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلى عن يهود أستراليا”، قال نتنياهو “أعتقد أن سجله سيظل موصوما للأبد بسبب الضعف الذي أبداه في مواجهة وحوش حماس الإرهابيين”.

ونشرت سكاي نيوز أستراليا هذه التعليقات قبل بث المقابلة كاملة عند الساعة الثامنة مساء (1000 بتوقيت جرينتش) يوم الخميس.

وقلل ألبانيزي يوم الأربعاء من أهمية انتقادات نتنياهو، وقال إنه “لا يأخذ مثل هذه الأمور بشكل شخصي” وأنه يعامل زعماء الدول الأخرى باحترام.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية)

