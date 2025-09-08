The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو يطالب سكان غزة بالخروج من المدينة فورا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القدس (رويترز) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا لسكان مدينة غزة طالبهم فيه بمغادرتها على الفور، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل عزمها تكثيف غاراتها الجوية على القطاع.

قال نتنياهو “أقول لسكان غزة انتهزوا هذه الفرصة واصغوا إليّ جيدا: لقد تم تحذيركم- غادروا الآن”.

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل عملية برية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

أين ترى مستقبل قارتك؟

تعيش بعض مناطق العالم على وَعْدٍ بمستقبلٍ مشرق . لكن، كيف يبدو الواقع فعلاً؟

يدير/ تدير الحوار: أيلين إلسي

هل تفضل.ين التشخيص المبكّر؟ ولماذا؟

هل أردت يومًا أن تعرف مبكرًا ما إذا كنت معرّضًا للإصابة بمرض ما؟ وهل واجهت صعوبة في الحصول على تشخيص دقيق؟ أخبرنا عن قصتك.

