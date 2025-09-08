نتنياهو يطالب سكان غزة بالخروج من المدينة فورا

القدس (رويترز) – وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحذيرا لسكان مدينة غزة طالبهم فيه بمغادرتها على الفور، وذلك بعد ساعات من إعلان إسرائيل عزمها تكثيف غاراتها الجوية على القطاع.

قال نتنياهو “أقول لسكان غزة انتهزوا هذه الفرصة واصغوا إليّ جيدا: لقد تم تحذيركم- غادروا الآن”.

وأضاف نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل عملية برية.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)