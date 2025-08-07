The Swiss voice in the world since 1935
نتنياهو يعقد اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني بشأن توسيع نطاق حرب غزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق

من ألكسندر كورنويل ونضال المغربي

تل أبيب/القاهرة (رويترز) – من المقرر أن يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مجموعة صغيرة من كبار الوزراء يوم الخميس لمناقشة خطط الجيش للسيطرة على مزيد من الأراضي في قطاع غزة على الرغم من تزايد الانتقادات في الداخل والخارج بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وسيعقد نتنياهو اجتماعا مع مجلس الوزراء الأمني بعد اجتماع استمر ثلاث ساعات هذا الأسبوع مع قائد الجيش الذي وصفه مسؤولون إسرائيليون بأنه متوتر، قائلين إن قائد الجيش رفض توسيع الحملة.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون انتهاء الحرب باتفاق من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين. وتصر حكومة نتنياهو على تحقيق انتصار كامل على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) التي بدأت الحرب بعد هجومها على إسرائيل في أكتوبر تشرين الأول 2023.

وأثارت فكرة توغل القوات الإسرائيلية في المناطق التي لا تسيطر عليها بالفعل في القطاع الفلسطيني الممزق قلقا في إسرائيل. وحثت والدة أحد الرهائن اليوم الناس على الخروج إلى الشوارع للتعبير عن معارضتهم لتوسيع الحملة.

وكتبت عيناف زانجاوكر على منصة إكس في تعليقات موجهة إلى نتنياهو “من يتحدث عن اتفاق شامل لا يذهب لاحتلال القطاع ويعرض الرهائن والجنود للخطر”.

وحث منتدى عائلات الرهائن، الذي يمثل الأسرى المحتجزين في غزة، رئيس أركان الجيش إيال زامير على معارضة توسيع نطاق الحرب، ودعا المنتدى الحكومة إلى قبول اتفاق ينهي الحرب ويحرر الرهائن المتبقين.

وقال وزير الدفاع يسرائيل كاتس يوم الأربعاء إن الجيش سينفذ قرارات الحكومة حتى تتحقق جميع أهداف الحرب. ويصر القادة الإسرائيليون منذ فترة طويلة على إلقاء حماس سلاحها وألا يكون لها أي دور مستقبلي في غزة منزوعة السلاح وأن يتم تحرير الرهائن.

وتصف الأمم المتحدة التقارير التي تتحدث عن احتمال توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “مقلقة للغاية” إذا كانت صحيحة.

ولا يزال هناك 50 رهينة رهن الاحتجاز في غزة، ويعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن 20 منهم على قيد الحياة. وجاء إطلاق سراح معظم الرهائن المحررين حتى الآن نتيجة مفاوضات دبلوماسية. وانهارت المحادثات الرامية إلى وقف إطلاق النار التي كان من الممكن أن تشهد إطلاق سراح بعض الرهائن في يوليو تموز.

وأظهرت لقطات مصورة منشورة الأسبوع الماضي اثنين من الرهائن الأحياء وهما في حالة هزال وضعف، مما أثار تنديدات دولية.

وتصر حماس، التي أدارت قطاع غزة لما يقرب من عقدين لكنها تسيطر الآن على أجزاء فقط من القطاع، على أن أي اتفاق يجب أن يؤدي إلى إنهاء الحرب بشكل دائم، في حين تتهم إسرائيل الحركة بأنها غير صادقة في تخليها عن الإدارة بعد ذلك.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة)

قراءة معمّقة

