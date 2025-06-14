نتنياهو يقول الهجمات على إيران ليست شيئا مقارنة بما هو آت

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من معيان لوبيل وباريسا حافظي

القدس/دبي (رويترز) – قصفت إسرائيل إيران لليوم الثاني على التوالي يوم السبت، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحملة الإسرائيلية ستشتد بشكل كبير في حين ألغت طهران جولة المحادثات النووية المقبلة التي كانت واشنطن تعتبرها السبيل الوحيد لوقف القصف.

وبعد يوم من قضاء إسرائيل على الصف الأول للقيادة العسكرية الإيرانية في هجوم مفاجئ على عدوها اللدود، استهدفت إسرائيل بالقصف ولأول مرة قطاع النفط والغاز الإيراني إذ أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية باندلاع حريق في حقل للغاز.

وقال نتنياهو إن ضربات إسرائيل أعاقت البرنامج النووي الإيراني ربما لسنوات، رافضا الدعوات الدولية لضبط النفس.

وقال في رسالة مصورة إن إسرائيل ستضرب كل موقع وهدف للنظام الإيراني، مضيفا “ما شعروا به حتى الآن لا يقارن بما سيحدث لهم في الأيام المقبلة”.

وأردف قائلا إن الجيش يدمر الآن قدرة إيران على تصنيع الصواريخ الباليستية.

وفي طهران، تحدث التلفزيون الإيراني الرسمي عن مقتل نحو 60 شخصا، بينهم 29 طفلا، في هجوم على مجمع سكني، مع ورود أنباء عن المزيد من الضربات في أنحاء البلاد. وقالت إسرائيل إنها هاجمت أكثر من 150 هدفا.

ردت إيران بهجوم صاروخي مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل في إسرائيل. ودوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية، ما دفع الإسرائيليين إلى اللجوء إلى الملاجئ، بينما انطلق وابل من الصواريخ في السماء وصواريخ اعتراضية لمواجهتها.

وقال مسؤول إسرائيلي إن إيران أطلقت نحو 200 صاروخ باليستي على أربع دفعات.

وأشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالضربات الإسرائيلية وحذر من أن ما هو أسوأ بكثير سيحدث ما لم تقبل إيران بسرعة التقليص الحاد لبرنامجها النووي الذي طالبتها به واشنطن خلال المحادثات التي كان من المقرر أن تستأنف غدا الأحد.

وأكدت سلطنة عمان يوم السبت إلغاء الجولة المقبلة من المحادثات. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن عقد المحادثات أمر غير مبرر في ظل استمرار الهجمات الإسرائيلية “الهمجية”.

وفي أول هجوم على البنية التحتية للطاقة على ما يبدو، أفادت وسائل إعلام إيرانية باندلاع حريق يوم السبت بعد أن قصفت إسرائيل حقل بارس الجنوبي للغاز في محافظة بوشهر بجنوب البلاد.

وأدت المخاوف من التعطيل المحتمل لصادرات النفط في المنطقة إلى ارتفاع أسعار الخام بنحو سبعة بالمئة يوم الجمعة، على الرغم من أن إسرائيل لم تستهدف قطاع النفط والغاز الإيراني في اليوم الأول من حملتها.

وقال الجنرال الإيراني وعضو مجلس الشورى (البرلمان) إسماعيل كوثري إن البلاد تدرس بشكل جدي إغلاق مضيق هرمز، منفذ نفط الخليج إلى العالم.

ومع إعلان إسرائيل أن عمليتها قد تستمر لأسابيع، وحثها الشعب الإيراني على الانتفاض على حكامه من رجال الدين، تزايدت المخاوف من تصعيد في المنطقة يجذب إليه قوى خارجية.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان “إذا استمر (الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي) خامنئي في إطلاق الصواريخ على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، فستحترق طهران”.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن طهران حذرت حلفاء إسرائيل من أن قواعدهم العسكرية في المنطقة ستتعرض للقصف أيضا إذا ساعدوا في إسقاط الصواريخ الإيرانية.

لكن الحرب المستمرة منذ 20 شهرا في غزة والأعمال القتالية في لبنان العام الماضي تسببا في إضعاف أقوى حليفين لطهران، وهما حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة وجماعة حزب الله في لبنان، مما قلص خيارات الرد المتاحة أمام إيران.