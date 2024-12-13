نظرة فاحصة-هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن هيئة تحرير الشام؟

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من ميشيل نيكولز

الأمم المتحدة (رويترز) – تخضع هيئة تحرير الشام، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا جير بيدرسن بأنه “عامل تعقيد لنا جميعا”.

كانت هيئة تحرير الشام تُعرف في السابق باسم جبهة النصرة، الجناح الرسمي لتنظيم القاعدة في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو أيار 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء هيئة تحرير الشام أيضا لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الملقب أبو محمد الجولاني، المدرج على القائمة منذ يوليو تموز 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا توجد حاليا أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع هيئة تحرير الشام.