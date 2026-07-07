نعش خامنئي يصل للنجف بالعراق ضمن مراسم التشييع

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النجف (العراق) 7 يوليو تموز (رويترز) – وصل نعش الزعيم الأعلى الإيراني الراحل آية الله علي خامنئي إلى مدينة النجف العراقية اليوم الثلاثاء بعد مراسم تشييع أقيمت في إيران، وذلك عقب مقتله في غارة أمريكية إسرائيلية مشتركة في 28 فبراير شباط.

وذكر التلفزيون العراقي أن رئيس الوزراء علي الزيدي وكبار المسؤولين العراقيين استقبلوا الجثمان في مطار النجف الدولي، قبل بدء مراسم التشييع وموكب جنائزي حاشد.

ووصل الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أيضا إلى النجف للمشاركة في المراسم.

وحضر الاستقبال الرسمي في المطار قادة سياسيون عراقيون وشخصيات دينية شيعية، قبل أن يُنقل الجثمان في موكب جنائزي حاشد في المدينة، يتوقع أن يشهد حضورا غفيرا غدا الأربعاء.

وكانت مراسم جنازة خامنئي الذي حكم إيران لنحو أربعة عقود بدأت يوم الجمعة في طهران، ثم انطلق الموكب إلى مدينة قم، التي تضم حوزة دينية شيعية، قبل وصوله إلى العراق.

وشددت السلطات العراقية الإجراءات الأمنية حول النجف قبل وصول الموكب، حيث توافد عدد كبير من المعزين من مختلف أنحاء العراق والدول المجاورة.

ومن المقرر أن يواصل الموكب طريقه إلى مدينة كربلاء، قبل أن يعود النعش إلى إيران ليدفن في مشهد في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية )