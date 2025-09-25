The Swiss voice in the world since 1935
نمو سوق السيارات الأوروبية يتواصل في آب/أغسطس

تواصل نموّ مبيعات السيّارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي في آب/أغسطس (+5,3 % خلال سنة)، بعد انتعاشة سجّلتها السوق في تموز/يوليو (+7,4 %)، وفق أرقام نشرتها الخميس جمعية مصنّعي السيّارات الأوروبيين.

وبيعت حوالى 678 ألف سيّارة الشهر الماضي، في مقابل 643 ألفا في آب/أغسطس 2024. غير أن السوق شهدت ركودا خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام (-0,1 %).

وسجّلت المركبات الهجينة أكبر إقبال في أوساط المشترين وبلغت حصّتها 34,7 % من السيّارات الجديدة المسجّلة في الفترة ما بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس. وبلغت حصّة السيّارات الهجينة القابلة للشحن 8,8 % من السوق.

وواصلت حصص السيّارات العاملة بالوقود والديزل انخفاضها لتبلغ معا 37,5 % من الحصص في السوق، في مقابل 47,6 % في آب/أغسطس 2024.

وتراجع عدد السيّارات العاملة بالوقود المباعة في أوروبا بين كانون الثاني/يناير وآب/أغسطس بنسبة 19,7 % مقارنة بالفترة عينها من العام الماضي. وشهدت فرنسا أكبر تراجع لمبيعات هذه المركبات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2025، مع انخفاض بنسبة 33,5 %.

أمّا السيّارات العاملة بالديزل، فتراجعت بنسبة 25,7 % خلال الفترة عينها.

وبقيت حصّة السيّارات الكهربائية ثابتة عند 15,8 % من السوق خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة، “وهو مستوى ما زال دون ذلك المطلوب في هذه المرحلة من المسار الانتقالي”، إذ ينبغي أن تبلغ حصة هذه المركبات من السوق 100 % بحلول 2025 في أوروبا.

وارتفعت السيّارات الكهربائية المسجّلة في الاتحاد الأوروبي بنسبة 30,2 % بين آب/أغسطس 2024 وآب/أغسطس 2025 وبنسبة 24,8 % خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.

وفي ما يخصّ مصنّعي السيّارات، ارتفعت مبيعات “ستيلانتيس” (التي تضمّ “بيجو” و”سيترويين” و”فيات” و”جيب” وغيرها) بنسبة 3,4 % بين آب/أغسطس 2024 والشهر عينه من العام 2025.

وبالرغم من هذا الارتفاع، تشهد المجموعة فترة عصيبة ومن المرتقب إغلاق خمسة مصانع من معاملها الأوروبية في تشرين الأول/أكتوبر لبضعة أيّام أو أسابيع بحسب البلدان بغية “تكييف وتيرة الإنتاج مع سوق أوروبية صعبة” في فرنسا وألمانيا وإسبانيا وبولندا وإيطاليا.

وواصلت مبيعات مجموعة “تيسلا” الأميركية انخفاضها (-36,6 % خلال سنة)، في حين ازدادت مبيعات مجموعة “بي واي دي” الصينية ثلاث مرّات (+201,3 % خلال سنة، +244 % منذ مطلع 2025). غير أن مبيعاتها ما زالت تعدّ بسيطة جدّا في السوق الأوروبية (حوالى 9 آلاف مركبة بيعت في الاتحاد الأوروبي في آب/أغسطس).

جسو/م ن/ب ق

