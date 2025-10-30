نمو منطقة اليورو في الفصل الثالث يتجاوز التوقعات

سجل الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نموا بنسبة 0,2% في الفصل الثالث مقارنة بالفصل السابق، وهو أداء أفضل من المتوقع يعود لأسباب منها النمو القوي للاقتصاد الفرنسي، على ما ذكر مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) الخميس.

ويتجاوز هذا الرقم نسبة الـ 0,1 % التي توقعها محللون لدى بلومبرغ وفاكت سيت، لكن الاقتصاديين أبدوا حذرا بشأن المستقبل.

وأظهرت البيانات الصادرة الخميس أيضا أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0,1% فقط في الفصل الثاني من هذا العام.

وجاءت البيانات في وقت يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة الرئيسي على الودائع من دون تغيير في وقت لاحق الخميس.

ونما اقتصاد الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة بنسبة 0,3%، بعد أن سجل نموا بنسبة 0,2% في الفترة بين نيسان/أبريل وحزيران/يونيو.

وساهمت بيانات إيجابية غير متوقعة من فرنسا في دعم اقتصاد منطقة اليورو.

ورغم الازمة السياسية المرتبطة بالديون والعجز الهائلين في البلاد، نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0,5 في المئة في الربع الثالث.

وسجل الاقتصاد الإسباني نموا بنسبة 0,6 % في الفترة بين تموز/يوليو وأيلول/سبتمبر، في تباطؤ ملحوظ مقارنة بنسبة النمو القوية التي بلغت 0,8 بالمئة في الفصل الذي سبقه.

لكن ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، شهدت جمودا اقتصاديا خلال الفترة نفسها، علما بأنها تفادت بصعوبة الانزلاق إلى ركود فعلي.

وعجز الاقتصاد الإيطالي أيضا عن تحقيق أي نمو في تلك الفترة أيضا.

ويأتي هذا التقدير الأولي للنمو في منطقة اليورو قبل ساعات من اجتماع البنك المركزي الأوروبي، والذي يتوقع المحللون خلاله إبقاء معدلات الفائدة بدون تغيير.

ويجتمع مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في فلورنسا بإيطاليا، في إحدى جولاتهم الدورية خارج مقر البنك المركزي في فرانكفورت.

