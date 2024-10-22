هاريس وترامب في سباق الأمتار الأخيرة لكسب أكبر عدد من الأصوات

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تدخل الانتخابات الأميركية التي تشهد تنافسا يعد بين الأكثر احتداما في تاريخ البلاد المعاصر، مراحلها الأخيرة الثلاثاء، مع محاولة دونالد ترامب جذب ناخبين من أصول أميركية لاتينية في وقت تجري محطة تلفزيون وطنية مقابلة مع كامالا هاريس.

وتضخّ الحملتان مئات ملايين الدولارات في محاولة أخيرة لكسب تأييد أي ناخبين لم يحسموا قراراتهم بعد ويمكن أن يقلبوا النتيجة لصالح طرف أو آخر، فيما تظهر الاستطلاعات بشكل متكرر أن المرشّحين متعادلين تقريبا قبل أسبوعين من الانتخابات.

وصوّت نحو 18 مليون أميركي عبر البريد الإلكتروني أو شخصيا، أي ما يعادل حوالى 10 في المئة من نسب المشاركة الإجمالية المسجّلة عام 2020، وهي نسبة مشاركة يمكن أن تكون العامل المحدد لهوية الشخصية التي ستظفر بالبيت الأبيض.

ومهما تكن النتيجة، سيسجّل الأميركيون فصلا في التاريخ يوم الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر إذ أنّهم إما سينتخبون أول امرأة على رأس القوّة الأكبر في العالم أو أنهم سيختارون رئيسا سابقا أدين بتهمة جنائية.

في فلوريدا، عقد ترامب جلسة نقاش مع قادة جاليات أميركية لاتينية، وقد زعم أحدهم أن هاريس والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن ينشطان في “تهريب البشر” وأن ترامب هو من فاز في انتخابات 2020.

وما زال الرئيس السابق يرفض الإقرار بهزيمته في الاستحقاق الذي أجري قبل أربع سنوات، ويتوقع أن يرفض نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في حال خسر، ما من شأنه أن يدخل الولايات المتحدة في حال من الفوضى.

خلال حديثه في جلسة النقاش وصف ترامب الذي تزداد تطرفا مواقفه المناهضة للمهاجرين، الحدود بأنها “المشكلة الأكبر”، وقال من دون أي دليل إن إدارة بايدن تسيّر “طائرات بوينغ كبيرة وجميلة فوق الحدود تقل مئات آلاف المهاجرين غير النظاميين” إلى البلاد.

وأظهرت بعض الاستطلاعات مؤخرا تقدّم ترامب البالغ 78 عاما والذي يعد المرشّح الأكبر سنا عن حزب رئيسي في تاريخ الولايات المتحدة، بفارق ضئيل، ولكن مع هامش للخطأ، وهو أمر لا يعد مريحا جدا للرئيس السابق الذي يترشّح للمرة الثالثة على التوالي للبيت الأبيض.

– أومابا وزوجته –

وستجري محطة “إن بي سي” التلفزيونية مقابلة الثلاثاء مع نائبة الرئيس هاريس التي دخلت السباق في تموز/يوليو بعد قرار الرئيس جو بايدن الانسحاب ودعمها لتحل مكانه.

وستعتمد المرشحة التي احتفلت بعيد ميلادها الستين نهاية الأسبوع على أحد أكثر الشخصيات الممثلة للحزب شعبية: باراك وميشال أوباما.

وسيشارك الرئيس الديموقراطي السابق وزوجته في عدد من التجمّعات الانتخابية في الأيام المقبلة، أحيانا إلى جانب هاريس، في ثلاث من الولايات السبع المتأرجحة التي تصوّت مرة للديموقراطيين وأخرى للجمهوريين والقادرة على حسم النتيجة.

وسيتولى مغني الراب إيمينيم الذي ترعرع في ديترويت، تقديم أوباما وهاريس في التجمّع الانتخابي في موتور سيتي الثلاثاء، وفق وسائل إعلام أميركية.

بعد فلوريدا، سيتوجّه المرشح الجمهوري إلى كارولاينا الشمالية، وهي ولاية متأرجحة أخرى حيث أقام حملته الانتخابية الاثنين أيضا للمشاركة في حدث يفترض بأن يكرّس للاقتصاد.

لكنه نادرا ما يلتزم بموضوع حملاته. وواجه انتقادات على مدى أسابيع بعدما هدد باستخدام الجيش ضد الديموقراطيين الذين وصفهم بأنهم “عدو الداخل”.

وتحوّل اجتماع متلفز مع الناخبين مؤخرا إلى حدث موسيقي لم يكن مقررا مسبقا إذ تخلى ترامب عن مناقشة الانتخابات ليستمع مطولا على المسرح إلى أغانيه المفضلة ويرقص على أنغامها.

وبدأت حملة هاريس تكثيف تعليقاتها على قدرته الذهنية والجسدية على الحكم.

لكن أنصاره الذين يضعون عادة قبعات تحمل شعاره “أعيدوا لأميركا عظمتها” Make America Great Again يواصلون حضور تجمّعاته بكثافة، مقتنعين بأنه ضحية اضطهاد سياسي أو بأن الديموقراطيين يوجّهون له التهديدات.

يسعى الديموقراطيون أيضا إلى كسب الجمهوريين المعتدلين المستائين من لهجة ترامب وفضائحه.

وسعت هاريس إلى تصوير نفسها على أنها “محاربة” تسعى إلى قلب صفحة ترامب ونقل السياسة الأميركية إلى مرحلة جديدة.

وفي إطار محاولتها لكسب الناخبين من أصول أميركية لاتينية، ستشارك هاريس في مقابلة الثلاثاء تجريها معها محطة “تيليموندو” التلفزيونية الناطقة بالإسبانية يرجّح أن تركّز على الوظائف والسكن وتكاليف المعيشة.

كجك/لين-ود/غ ر