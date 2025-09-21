هتافات وعناق في مقر البعثة الفلسطينية بعد اعتراف بريطانيا بدولة فلسطين

مع إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر قرار بريطانيا التاريخي الاعتراف بدولة فلسطين الأحد، تعالت صيحات أفراد البعثة الفلسطينية الصغيرة لدى المملكة المتحدة فرحا.

وقال السفير الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط مشاهدا الإعلان عبر التلفزيون في مقر البعثة في غرب لندن “إنها لحظة تاريخية”.

واتخذت كندا وأستراليا خطوة الاعتراف نفسها في قرار منسق يُمثل تحولا محوريا في السياسة الخارجية الغربية، في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل بسبب حربها الدامية مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وقال زملط لوكالة فرانس برس في المبنى الذي سيُصبح قريبا مقر سفارة فلسطين في بريطانيا “إنها لحظةٌ جنوب إفريقية لفلسطين”، في إشارة إلى نهاية نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في تسعينات القرن الماضي، والذي جاء بعد ضغوط دولية متزايدة وعزلة.

واعتبر أن الاعتراف “تحرك يطمئن الشعب الفلسطيني ليأمل في مستقبل أفضل”، مضيفا “السلام ممكن”.

وُلد زملط في مخيم للاجئين في رفح في جنوب قطاع غزة. وقال مشيرا إلى شاشة التلفزيون التي كانت تعرض عناوين أخبار عاجلة حول الاعتراف بدولة فلسطين “كطفل صغير من رفح، هذا كل ما نشأت عليه”.

وعانق زملط أفراد فريقه وهنأهم فيما كان مراسلو وكالة فرانس برس في الغرفة يشاهدون إعلان ستارمر بعد يوم متوتر أمضته البعثة مترقبة.

وقال زملط “إنها لحظة عظيمة”.

وأعلنت الحكومة البريطانية في تموز/يوليو أنها ستعترف بدولة فلسطين في أيلول/سبتمبر عشية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إذا لم تتخذ إسرائيل خطوات “جوهرية” من ضمنها وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال ستارمر في كلمة مصوّرة نشرت على منصة إكس “اليوم، لإحياء الأمل بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين، وحل الدولتين، تعلن المملكة المتحدة رسميا الاعتراف بدولة فلسطين”.

– “مجرد بداية” –

يُعتبر الاعتراف الذي ستُكرره فرنسا وبلجيكا ودول أخرى في الأمم المتحدة الأسبوع المقبل، خطوة رمزية إلى حد كبير، إلا أن زملط أعرب عن أمله في أن يكون “فعليا وعمليا وقابلا للتنفيذ”.

وقال “الاعتراف ليس الغاية. الاعتراف مجرد بداية، خطوة تأسيسية أولى للتأكد من أن بريطانيا تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني”.

وأعلن نائب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد لامي أمام الأمم المتحدة في تموز/يوليو أن هناك بعدا “تاريخيا” لخطة لندن الاعتراف بدولة فلسطين، نظرا إلى الدور المحوري الذي اضطلعت به بريطانيا في قيام دولة إسرائيل من خلال وعد بلفور عام 1917.

ورأى زملط أن القرار “لا يتعلق بفلسطين فحسب، بل يتعلق أيضا ببريطانيا. إنه يتعلق بتصحيح الظلم التاريخي”.

وسيقيم فريق البعثة احتفالا بمناسبة الإعلان الاثنين. وسيرفع علم فلسطين خارج المبنى.

