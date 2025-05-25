هجوم روسي ضخم على أوكرانيا يودي بحياة 12 شخصا على الأقل

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تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي جوي ضخم في ساعة مبكرة من صباح الأحد ما أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينما تسببت مسيّرات أوكرانية بإغلاق مؤقت للمطارات في موسكو قبل ساعات على بدء المرحلة الأخيرة من عملية كبيرة لتبادل الأسرى تجري بين البلدين.

وتحدثت خدمات الطوارئ الأوكرانية عن “ليلة من الرعب” مع إطلاق روسيا لهجوم لليلة الثانية على التوالي على الأراضي الأوكرانية بعد إطلاق صواريخ بالستية ومسيّرات ليل الجمعة السبت.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 45 صاروخا و266 مسيّرة روسية خلال الهجمات.

وقال الجيش في بيان عبر تلغرام إن “معظم مناطق أوكرانيا تأثرت بالهجوم المعادي. وسجلت غارات جوية للعدو في 22 منطقة، وسقطت صواريخ كروز وطائرات هجومية مسيّرة في 15 موقعا”.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى الضغط على روسيا لإجبارها على وقف هذه الهجمات والنزاع في أوكرانيا.

يأتي ذلك في وقت يواصل الطرفان أكبر عملية تبادل للأسرى بينهما منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأودت غارة جوية روسية بحياة طفلين يبلغان من العمر 8 و12 عاما وفتى يبلغ من العمر 17 عاما في منطقة جيتومير شمال غرب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ.

وقُتل أربعة أشخاص في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا وأربعة في منطقة كييف. وتم العثور على رجل ميتا في منطقة ميكولايف الجنوبية بعد غارة لطائرة مسيّرة.

وسمع مراسلو فرانس برس أصوات انفجارات في العاصمة الأوكرانية. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن العاصمة “تتعرض إلى هجوم” لكن “الدفاعات الجوية مفعّلة”.

من جانبه، أفاد رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف تيمور تكاشنكو أن “الليلة لن تكون سهلة”.

سجّلت هجمات خلال الليل أيضا في منطقتي ميكولايف وخيرسون.

وفي موسكو، فرضت قيود على أربعة مطارات على الأقل، بما في ذلك مطار شيريميتييفو الدولي الرئيسي، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأنه تم اعتراض 12 مسيرة كانت تحلّق باتّجاه العاصمة الروسية.

– الضغط على روسيا –

أطلقت روسيا ليل الجمعة السبت 14 صاروخا بالستيا و250 مسيرة، ما تسبب بإصابة 15 شخصا وفقا لمسؤولين أوكرانيين.

وأعلن الجيش الروسي السبت أن اوكرانيا أطلقت 788 مسيّرة وصاروخا منذ الثلاثاء.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد “بدون ضغط قوي على القيادة الروسية لا يمكن وقف هذه الوحشية. العقوبات ستساعد بالتأكيد” داعيا الولايات المتحدة والدول الأوروبية و”كل من يسعى للسلام” إلى إظهار “العزم” على دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى “إنهاء الحرب”.

أتت هذه الهجمات فيما باشرت روسيا وأوكرانيا تبادلا لعدد قياسي للأسرى ينبغي أن يشمل “ألف أسير” من كل جانب على ثلاثة أيام. وهذا التبادل هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي افضت إليها المباحثات بين الروس والأوكرانيين في اسطنبول في منتصف أيار/مايو.

وأعلنت كييف وموسكو السبت تبادل 307 أسرى من كل جانب.

وشملت المرحلة الأولى من عملية التبادل الجمعة 270 عسكريا و120 مدنيا من كل جانب.

ومن المقرر أن تُجرى الأحد المرحلة الثالثة من عملية التبادل.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب كتب على منصته تروث سوشال الجمعة “تهانينا للطرفين على هذه المفاوضات. هل يُفضي ذلك إلى أمرٍ مهم؟”.

أعلن ترامب عن عملية التبادل مؤكدا أنه يريد دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض لوقف “إراقة الدماء” في أسرع وقت ممكن.

ويحتجز البلدان آلاف أسرى الحرب جراء القتال المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن عددهم المحدد غير معروف.

بور/شي/لين