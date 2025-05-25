هجوم روسي ضخم على أوكرانيا يودي ب12 شخصا على الأقل

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تعرضت أوكرانيا لهجوم روسي جوي ضخم في ساعة مبكرة من صباح الأحد أسفر عن مقتل 12 شخصا على الأقل، بينما تسببت مسيّرات أوكرانية بإغلاق موقت للمطارات في موسكو قبل ساعات على بدء المرحلة الأخيرة من عملية كبيرة لتبادل الأسرى تجري بين البلدين.

وتحدثت خدمات الطوارئ الأوكرانية عن “ليلة من الرعب” مع شن روسيا هجوما لليلة الثانية على التوالي على الأراضي الأوكرانية بعد إطلاق صواريخ بالستية ومسيّرات ليل الجمعة السبت.

يأتي ذلك في وقت واصل الطرفان أكبر عملية تبادل للأسرى بينهما منذ بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط 45 صاروخا و266 مسيّرة روسية خلال الهجمات.

وقال الجيش في بيان عبر تلغرام إن “معظم مناطق أوكرانيا تأثرت بالهجوم المعادي. وسجلت غارات جوية للعدو في 22 منطقة، وسقطت صواريخ كروز وطائرات هجومية مسيّرة في 15 موقعا”.

ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد إلى الضغط على روسيا لإجبارها على وقف هذه الهجمات والنزاع في أوكرانيا.

وكتب زيلينسكي “بدون ضغط قوي على القيادة الروسية لا يمكن وقف هذه الوحشية. العقوبات ستساعد بالتأكيد” داعيا الولايات المتحدة والدول الأوروبية و”كل من يسعى للسلام” إلى إظهار “العزم” على دفع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى “إنهاء الحرب”.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي في بيان أنه استهدف خلال الليل “مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري” الأوكراني.

كما دعت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد إلى “أقوى ضغط دولي” على روسيا لوقف الحرب.

وكتبت في منشور على اكس “تظهر هجمات الليلة الماضية مجددا أن روسيا عازمة على مزيد من المعاناة وإبادة أوكرانيا”.

– “ليلة من الرعب”-

تحدثت خدمات الطوارئ الأوكرانية عن “ليلة من الرعب” في العاصمة كييف حيث أسفرت الهجمات الروسية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين، وفقا لتقرير محدث للشرطة.

وأودت غارة جوية روسية بطفلين يبلغان 8 و12 عاما وفتى يبلغ 17 عاما في منطقة جيتومير شمال غرب أوكرانيا، بحسب ما أعلنت خدمات الطوارئ.

وقُتل أربعة أشخاص في منطقة خملنيتسكي في غرب أوكرانيا وتم العثور على رجل ميتا في منطقة ميكولايف الجنوبية بعد غارة لطائرة مسيّرة.

وسمع مراسلو فرانس برس دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية.

سجّلت هجمات خلال الليل أيضا في منطقتي ميكولايف وخيرسون.

وقالت متقاعدة تدعى تيتيانا إيانكوفسكا (65 عاما) لوكالة فرانس برس في قرية ماخاليفكا جنوب غرب كييف “رأينا الشارع بأكمله يحترق”.

أصر أوليسكندر (64 عاما) وهو متقاعد آخر نجا من الغارات الجوية على أنه لا يثق في المحادثات بشأن وقف إطلاق النار.

وقال “لسنا بحاجة إلى محادثات، بل إلى أسلحة، الكثير من الأسلحة لإيقافهم (الروس). لأن روسيا لا تفهم إلا القوة”.

وفي موسكو، فرضت قيود على أربعة مطارات على الأقل، بينها مطار شيريميتييفو الدولي الرئيسي، بحسب ما أعلنت هيئة الطيران المدني الروسية.

وأفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأنه تم اعتراض 12 مسيرة كانت تحلّق باتّجاه العاصمة الروسية.

واعلن الجيش الروسي تحييد 110 طائرات مسيرة أوكرانية فوق البلاد خلال الليل.

– تبادل جديد –

أتت هذه الهجمات فيما باشرت روسيا وأوكرانيا تبادلا لعدد قياسي من الأسرى من كل جانب على ثلاثة أيام. وهذا التبادل هو النتيجة الملموسة الوحيدة التي افضت إليها المباحثات بين الروس والأوكرانيين في اسطنبول في منتصف أيار/مايو.

واعلنت وزارة الدفاع الروسية والرئيس الاوكراني في بيانات منفصلة أنه تم الاحد تبادل 303 جنود روس كانوا أسرى لدى أوكرانيا بعدد مماثل من العسكريين الاوكرانيين، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه العملية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن عملية التبادل مؤكدا أنه يريد دفع الطرفين المتحاربين إلى التفاوض لوقف “إراقة الدماء” في أسرع وقت ممكن.

أما وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فقال الجمعة إن موسكو التي تحتل 20 % من الأراضي الأوكرانية، تعمل على وثيقة تعرض “شروط اتفاق مستدام وشامل وطويل الأمد لتسوية” النزاع ستنقل إلى أوكرانيا ما أن تنجز عملية تبادل الأسرى.

وستعرض كييف شروطها أيضا لإنهاء النزاع.

تزامنا، تستمر المعارك على الجبهة، حيث يواصل الجيش الروسي المتفوّق عديدا وعتادا، التقدم ببطء في مناطق معينة، على الرغم من تكبده خسائر كبيرة.

وأعلن الجيش الروسي الأحد السيطرة على قرية رومانوفكا الأوكرانية الصغيرة في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

بور/شي/ب ق