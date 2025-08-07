The Swiss voice in the world since 1935
هولندا تستبعد الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أمستردام (رويترز) – استبعدت الحكومة الهولندية يوم الخميس الاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن رغم تزايد القلق العام بشأن غزة، لكنها قالت إن ما يحدث في القطاع الذي مزقته الحرب يقوض أمن إسرائيل.

ويأتي موقف هولندا على النقيض مع مواقف بعض الدول في حلف شمال الأطلسي وأبرزهم فرنسا التي أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر أيلول. وأعلنت بريطانيا أنها ستفعل الأمر نفسه ما لم توافق إسرائيل على وقف لإطلاق النار في غزة وعلى خطوات لتخفيف المعاناة في القطاع الذي يتفشى فيه الجوع.

وقال وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب في مناقشة برلمانية عاجلة بشأن غزة بعد استدعاء المشرعين من عطلتهم الصيفية “هولندا لا تخطط للاعتراف بدولة فلسطينية في الوقت الراهن”.

ورفض الوزير أيضا دعوات تعليق واردات الأسلحة من إسرائيل، وأوضح أن هولندا تعطي الأولوية للمشتريات المحلية ومن الاتحاد الأوروبي قبل التوجه إلى دول ثالثة.

لكنه قال إن هولندا اتخذت بالفعل “خطوات مهمة” بما في ذلك حظر السفر على وزيرين إسرائيليين.

وقال “هذه الحرب لم تعد حربا عادلة وصارت تقوض أمن إسرائيل وهويتها”.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)

