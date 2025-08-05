هونغ كونغ تسجل أعلى معدل يومي لتراكم الأمطار لشهر آب/أغسطس منذ 1884 (أرصاد جوية)

afp_tickers

3دقائق

سجّلت هونغ كونغ الثلاثاء أعلى معدل يومي لتراكم الأمطار لشهر آب/اغسطس منذ العام 1884، بحسب هيئة الأرصاد الجوية في المدينة، بعدما صدر تحذير بأعلى درجة من العواصف للمرة الرابعة في غضون ثمانية أيام.

وقالت الهيئة على موقعها الإلكتروني “حتى الساعة الثانية بعد الظهر، سُجّل هطول 355,7 مليمترا من الأمطار في مقر المرصد اليوم، وهي كمية تحطّم الرقم القياسي اليومي الأعلى لتراكم الأمطار المسجّل في شهر آب/اغسطس منذ العام 1884”.

وتوقّفت الحركة في أجزاء من هونغ كونغ نتيجة الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة فيما علّقت المدينة التي تعد مركزا ماليا الصفوف الدراسية وفتحت مراكز إيواء مؤقتة كما تأثّرت بعض خدمات المستشفيات مثل عيادات الطوارئ.

وأفاد المرصد بأن التحذير “الأسود” من العواصف (ما يعني بأن هطول الأمطار سيتجاوز 70 مليمترا في الساعة) سيبقى قائما حتى الساعة الخامسة مساء على أقل تقدير.

وسُجّلت أكثر من 9600 صاعقة من السحب إلى الأرض بين الساعة الخامسة فجرا والظهر، بحسب هيئة الأرصاد.

وحذّرت بعد ظهر الثلاثاء من أن “عاصفة مطرية مستمرة ستتسبب بفيضانات خطيرة في الطرقات واختناقات مرورية”.

ورأى مراسل لفرانس برس بعض القوارب الصغيرة التي انقلبت قبالة ساحل منطقة تسيونغ كوان أو (شرق).

وشوهدت سيارات مغمورة تقريبا بالمياه في موقف قريب.

وحضّ المسؤول الثاني للمدينة إريك تشان السكان على التأهّب وقال إن على أرباب العمل التفكير في ترتيبات مرنة للعمل تمنح أولوية لسلامة الموظفين.

وتأثّرت خدمة الطوارئ في مستشفى الملكة ماري لمدة ساعتين جراء “الفيضانات الشديدة” على بعض الطرقات، بحسب السلطات الصحية.

وبدا النقل العام شبه متوقف في بعض المناطق فيما أغلقت مخارج عدة محطات لقطارات الأنفاق.

وسجّل تأخير في نحو 100 رحلة جوية في مطار هونغ كونغ اعتبارا من صباح الثلاثاء وأُلغيت رحلة قادمة وأخرى مغادرة، بحسب سلطات المطار.

وفي مدينة شنتشن الصينية المجاورة، صدر تحذير في المستوى “الأحمر” من العواصف المطرية في وقت سابق من اليوم، لأول مرة منذ العام 2018، بحسب تقارير إعلامية.

توا-ريب/لين/دص