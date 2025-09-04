هيئة: سقوط مقذوف قرب سفينة في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة اليمني

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الخميس إن مقذوفا سقط في البحر الأحمر بالقرب من سفينة قبالة سواحل اليمن، التي يشن الحوثيون المتحالفون مع إيران منها هجمات على السفن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.

وذكرت الهيئة أن السفينة وطاقمها بخير وأنها تواصل الإبحار لميناء التوقف التالي.

وأوضحت الهيئة أنها تلقت بلاغا عن واقعة على مسافة 178 ميلا بحريا إلى الشمال الغربي من ميناء الحديدة، دون أن تحدد توقيت وقوع الهجوم.

ويواصل الحوثيون مهاجمة سفن ذات صلة بإسرائيل خلال إبحارها بالبحر الأحمر، فيما يصفونه بأنه جهد يهدف لإسناد الفلسطينيين في غزة.

ويطلق الحوثيون كذلك صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل، على الرغم من أن القليل منها يصل إلى أهدافه. وترد إسرائيل بقصف اليمن، وتمكنت من اغتيال رئيس وزراء حكومة الحوثيين الأسبوع الماضي.

وأدت الهجمات إلى اضطراب في تدفقات التجارة عبر البحر الأحمر وقناة السويس، أحد أكثر طرق الشحن ازدحاما حول العالم.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله وجنى شقير – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)