هيئة إسرائيلية: جسر الملك حسين سيظل مغلقا الأحد بالتنسيق مع الأردن

(رويترز) – قالت سلطة المطارات الإسرائيلية إن جسر الملك حسين لن يفتح أمام حركة العبور يوم الأحد، وذلك بالتنسيق مع الجانب الأردني.

والجسر هو بوابة العبور الوحيدة بين الضفة الغربية المحتلة والأردن.

وأغلقت إسرائيل الجسر في 19 سبتمبر أيلول بعد يوم من إطلاق سائق كان يقود شاحنة مساعدات إنسانية من الأردن إلى غزة النار مما أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين هناك.

