The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

هيئة بريطانية: سفينة تبلغ عن تعرضها لمحاولة اعتلاء من مجهولين قبالة سواحل الصومال

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الاثنين إنها تلقت بلاغا يفيد بمحاولة أشخاص الصعود على متن سفينة في المياه إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الهيئة في بيان “أفاد القبطان بمحاولة أربعة أشخاص غير مصرح لهم بالصعود إلى سفينته”.

وأضافت الهيئة “جميع أفراد الطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء الوصول التالي. تجري السلطات تحقيقا. وننصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية