هيئة بريطانية: سفينة تبلغ عن تعرضها لمحاولة اعتلاء من مجهولين قبالة سواحل الصومال

1دقيقة

(رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الاثنين إنها تلقت بلاغا يفيد بمحاولة أشخاص الصعود على متن سفينة في المياه إلى الشرق من العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت الهيئة في بيان “أفاد القبطان بمحاولة أربعة أشخاص غير مصرح لهم بالصعود إلى سفينته”.

وأضافت الهيئة “جميع أفراد الطاقم بخير وهم في طريقهم إلى ميناء الوصول التالي. تجري السلطات تحقيقا. وننصح السفن بتوخي الحذر في أثناء العبور”.

(إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)