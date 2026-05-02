واشنطن تعتزم سحب الآلاف من قواتها من ألمانيا وسط خلافات بشأن إيران

أعلن البنتاغون الجمعة سحب نحو خمسة آلاف جندي أميركي من ألمانيا خلال عام، في خطوة تأتي بعد أن أعرب الرئيس دونالد ترامب عن استيائه من المستشار الألماني بشأن موقف بلاده من حرب إيران.

ومع تعثر الجهود المبذولة للتوصل إلى تسوية تفاوضية للنزاع، يوجه الرئيس الأميركي انتقادات لاذعة لحلفائه الأوروبيين التقليديين، متهما إياهم بالتقاعس عن دعم الحرب التي أطلقها ضد الجمهورية الإسلامية نهاية شباط/فبراير.

وبعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية على السيارات، أشارت إدارة ترامب إلى أنها تعتزم سحب نحو 15% من القوات الأميركية المتمركزة في ألمانيا والبالغ عددها حوالي 36 ألف جندي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية شون بارنيل في بيان “نتوقع إتمام عملية الانسحاب خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة”.

وكان دونالد ترامب قد أثار في الأيام الماضية إمكانية تقليص القوات العسكرية الأميركية المتمركزة في ألمانيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، عقب تصريحات أدلى بها المستشار فريدريش ميرتس.

وكان المستشار الألماني قال الاثنين إن “الأميركيين يفتقرون بوضوح إلى استراتيجية” تجاه إيران، وأن طهران “تُذل” القوة العظمى الأكبر في العالم.

ورد ترامب الثلاثاء بأن ميرتس “يعتقد أنه من المقبول أن تمتلك إيران سلاحا نوويا. إنه لا يعرف ما الذي يتحدث عنه”.

ودعا ميرتس الخميس إلى “شراكة موثوقة بين ضفتي الأطلسي”، من دون رد مباشر على ترامب.

– السيارات الألمانية –

وقد استهدف دونالد ترامب الجمعة ألمانيا وصادراتها الكبيرة من السيارات بشكل غير مباشر، معلنا نيته رفع الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة من الاتحاد الأوروبي إلى 25% “الأسبوع المقبل”.

ويتهم ترامب الاتحاد الأوروبي بعدم احترام الاتفاقية التجارية التي جرى التوصل إليها الصيف الماضي، على الرغم من أن عملية التصديق على هذه الاتفاقية لم تكتمل بعد داخل التكتل المكون من 27 دولة.

وعلقت بعثة الاتحاد الأوروبي في واشنطن قائلة لوكالة فرانس برس إن الاتحاد “ينفذ الالتزامات التي قطعها” لواشنطن “وفقا للإجراءات التشريعية المعتادة، مع إبقاء الحكومة الأميركية على اطلاع كامل طوال العملية”.

وأضافت البعثة أنه في حال عدم التزام الولايات المتحدة ببنود الاتفاق، “فسنبقي جميع الخيارات مفتوحة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي”.

سيتأثر قطاع صناعة السيارات الألماني بشدة جراء هذا الإجراء، وقد اتهم الرئيس الجمهوري شركتي “مرسيدس” و”بي إم دبليو” بـ”استغلال” الأميركيين “لسنوات”.

ينتقد دونالد ترامب بشدة حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين لترددهم في تقديم الدعم اللوجستي أو العسكري للهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران، أو لتأمين مضيق هرمز الاستراتيجي الذي تُحكم طهران قبضتها عليه عمليا.

على نطاق أوسع، وخلال فترتي رئاسته، انتقد الرئيس الجمهوري مرارا الدول الأوروبية لما يعتبره نقصا في التزامها بالدفاع عن نفسها، وحلف شمال الأطلسي (ناتو) الذي يتهمه بالاعتماد المفرط على الحماية العسكرية الأميركية.

– “مريعة للغاية” –

منذ نهاية الحرب الباردة، انخفض الوجود الأميركي في ألمانيا بشكل ملحوظ، لكنه لا يزال ركيزة أساسية في السياسة الأمنية الألمانية، لا سيما في ظل تنامي التهديد الروسي منذ غزو أوكرانيا.

كما يوفّر هذا الوجود الأميركي آلاف الوظائف والعقود للاقتصاد الألماني الذي يواجه صعوبات.

وقال العضو الديموقراطي في مجلس الشيوخ الأميركي جاك ريد إنّ “تقليص وجودنا العسكري في أوروبا في وقت تواصل القوات الروسية هجومها المستميت على أوكرانيا ومضايقة حلفائنا في الناتو، يُعد هدية ثمينة لفلاديمير بوتين، ويشير إلى أن التزامات أميركا تجاه حلفائنا مرهونة بمزاج الرئيس”.

إلى جانب ألمانيا، صرح ترامب الخميس أيضا بأنه قد يسحب قواته من إيطاليا وإسبانيا بسبب معارضتهما للحرب، قائلا للصحافيين في المكتب البيضاوي “لم تقدم إيطاليا لنا أي مساعدة، وكانت إسبانيا مريعة، مريعة للغاية”.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2025، بلغ عديد القوات الأميركية في إيطاليا 12 ألفا و662 جنديا وفي إسبانيا ثلاثة آلاف و814. أما في ألمانيا، فكان العدد 36 ألفا و436 جنديا.

وأكّد الاتحاد الأوروبي الخميس أنّ وجود القوات الأميركية في أوروبا “يخدم أيضا مصالح الولايات المتحدة في عملياتها العالمية”.

