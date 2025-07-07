واشنطن تلغي تصنيف هيئة تحرير الشام “منظمة إرهابية”

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ألغت إدارة الرئيس دونالد ترامب تصنيف جماعة “هيئة تحرير الشام” الإسلامية السنية المتطرفة في سوريا، “منظمة إرهابية أجنبية”، بحسب وثيقة رسمية صادرة عن الخارجية الأميركية الاثنين، وذلك في إطار الرفع التدريجي للعقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.

وجاء في مذكرة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو موقعة في 23 حزيران/يونيو أن “بالتشاور مع وزيري العدل والخزانة، ألغي بموجب هذه (المذكرة) تصنيف جبهة النصرة، المعروفة أيضا بهيئة تحرير الشام (وغيرها من التسميات) منظمة إرهابية أجنبية”.

وتدخل الخطوة حيّز التنفيذ رسميا الثلاثاء .

وقال روبيو “تأتي إجراءات الغد عقب الإعلان عن حل هيئة تحرير الشام والتزام الحكومة السورية مكافحة الإرهاب بكل أشكاله”.

أطاح تحالف قادته هيئة تحرير الشام بزعامة أحمد الشرع الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر، ما وضع حدا لنحو نصف قرن من حكم عائلة الأسد للبلاد.

ويحكم الشرع البلاد بصفته رئيسا انتقاليا في خطوة لقيت ترحيبا حذرا في الولايات المتحدة وأوروبا وجهات أخرى، مع سعي إسرائيل لتطبيع العلاقات مع الحكومة الجديدة.

في الأسبوع الماضي رفع الرئيس الأميركي رسميا العقوبات المفروضة على سوريا، آملا إعادة دمج الدولة التي مزقتها الحرب في الاقتصاد العالمي.

وكان ترامب أعلن في أيار/مايو عزمه على رفع معظم العقوبات المفروضة على سوريا استجابة لمناشدات من السعودية وتركيا.

بعدما تولى السلطة في سوريا، ألغت الولايات المتحدة مكافأة كانت مرصودة لمن يدلي بمعلومات تقود إلى اعتقال الشرع.

كانت هيئة تحرير الشام تُعرف باسم “جبهة النصرة” التي كانت فرعا لتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها فكّت ارتباطها مع التنظيم الجهادي في العام 2016 وسعت لتلميع صورتها.

اعتبارا من العام 2017 سيطرت هيئة تحرير الشام على مساحات في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وأقامت إدارة مدنية في المنطقة، وسط اتهامات بممارسة انتهاكات وحشية ضد أي معارضة.

في كانون الثاني/يناير، بعد إطاحة الأسد، أعلنت السلطات الجديدة حل كل الفصائل المسلّحة، مع دمج بعض الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام، في هيئات رسمية على غرار جهاز الشرطة الجديد.

وأبدت سوريا الجمعة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة للعودة إلى اتفاق فضّ الاشتباك مع اسرائيل لعام 1974.

اتّخذت الولايات المتحدة ودول أوروبية خطوات لاستعادة التواصل مع سوريا بعد تولي الشرع الرئاسة الانتقالية، وقد استأنفت بريطانيا العلاقات الدبلوماسية السبت بعدما بقيت مقطوعة مدى أكثر من عقد من الزمن.

كما رفعت بريطانيا العقوبات المفروضة على وزارتي الداخلية والدفاع في سوريا، بالإضافة إلى مجموعات إعلامية عدة ووكالات استخبارية وبعض القطاعات الاقتصادية.

أُطيح حكم الأسد بعد حرب استمرت أكثر من 13 عاما.

بدات الانتفاضة في سوريا في العام 2011 باحتجاجات ضد حكم الأسد، في إطار ما سمّي بـ”الربيع العربي”.

ويأتي الدعم الدولي المتزايد للسلطات السورية في حين تسعى القيادة الجديدة للبلاد إلى إعادة الإعمار وإنعاش الاقتصاد المتعثّر والذي دمّره النزاع والعقوبات المشدّدة.

بعدما كان جهاديا ملاحَقا، أصبح الشرع رجل دولة يحتضنه قادة العالم، في تحوّل مذهل سجّل خلال ستة أشهر فقط.

حاليا يقود الشرع حكومة لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات بموجب دستور مؤقت يقول خبراء ومجموعات حقوقية إنه يحصر السلطة بيده.

لب/س ح-ود/ص ك