واشنطن ستستثمر 80 مليار دولار لبناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء

تعتزم الحكومة الأميركية استثمار نحو 80 مليار دولار على الأقل في بناء مفاعلات نووية لإنتاج الكهرباء، بموجب شراكة أُُعلِنت الثلاثاء مع مجموعة “وستنغهاوس إلكتريك كومباني” الأميركية.

وتشكّل هذه الاستثمارات محطة مهمة جديدة في مسيرة انتعاش القطاع النووي في الولايات المتحدة، والتي كان لشركات التكنولوجيا العملاقة دور في إطلاقها مع تزايد احتياجاتها الكهربائية لتشغيل مراكز البيانات، وخصوصا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويُشكّل اتفاق الشراكة امتدادا لأمر تنفيذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية أيار/مايو بعنوان “إحياء المجمع الصناعي النووي”، وحدد فيه هدفا يتمثل في بناء عشرة مفاعلات تقليدية جديدة بحلول سنة 2030.

ولم تبنِ الولايات المتحدة أية محطة نووية لانتاج الطاقة الكهربائية منذ عام 2009، ويعزى ذلك خصوصا إلى تدهور صورتها لدى العامة والتعثر المالي لمشاريع عدة. لكن غزو روسيا لأوكرانيا غيّر التوازنات في سوق الطاقة، مما دفع الدول إلى تنويع مصادرها.

كما تسارع استهلاك الكهرباء في الولايات المتحدة، مدفوعا ببناء مراكز البيانات الضخمة وثورتي الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

وانبثقت “وستنغهاوس إلكتريك كومباني” من شركة الطاقة التاريخية “وستنغهاوس إلكتريك كوربوريشن” التي تأسست عام 1886 في بيتسبرغ في شمال شرق الولايات المتحدة.

وأشهرت الشركة إفلاسها عام 2017 قبل أن تستحوذ عليها شركة “بروكفيلد كوربوريشن” الاستثمارية عام 2018، وأصبحت المساهم الأكبر فيها، بينما تمتلك شركة “كاميكو” الكندية العملاقة لليورانيوم حصة أقلية.

