واشنطن وطهران تعلنان النصر بعد اتفاق وقف إطلاق النار

أعلنت كل من الولايات المتحدة وإيران الأربعاء تحقيق نصر بعد اتفاقهما على وقف إطلاق نار لمدة أسبوعين مقابل إعادة فتح مضيق هرمز، في هدنة قالت إسرائيل إنها تدعمها مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تشمل لبنان.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوكالة فرانس برس عبر الهاتف بعد وقت قصير من إعلان وقف إطلاق النار “إنه نصر كامل وشامل. 100 في المئة. ليس هناك أدنى شك في ذلك”.

وأكد أن قضية اليورانيوم الإيراني ستُحل “على أكمل وجه”، لكنه امتنع عن التصريح عما إذا كان سيُعيد تهديداته السابقة بتدمير محطات الطاقة والجسور الإيرانية في حال فشل الاتفاق. ولمّح إلى أن الصين ربما تكون قد مارست ضغطا على إيران للعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأعلنت طهران من جانبها أنها حققت “نصرا عظيما”، وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن “العدو مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها”.

وأشارت السلطات الإيرانية الأربعاء إلى أن محادثات مع واشنطن ستبدأ الجمعة في باكستان، الوسيط الرئيسي في حرب الشرق الأوسط التي اندلعت في 28 شباط/فبراير وأودت بحياة الآلاف. إلا أن مواقف الأطراف المتحاربة لا تزال متباعدة.

وقبل ساعات، كتب الرئيس الأميركي على منصة “تروث سوشال” أنه “وبشرط أن تقبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالفتح الكامل والفوري والآمن لمضيق هرمز، أوافق على تعليق القصف والهجمات ضد إيران لمدة أسبوعين”.

أضاف “ونحن على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن سلام طويل الأمد مع إيران، وسلام في الشرق الأوسط”. وأشار إلى أن طهران قدمت “مقترحا يتألف من 10 نقاط، ونعتقد أنه يشكل أساسا عمليا للتفاوض”.

ثم أشار البيت الأبيض إلى أنه يدرس إجراء محادثات مباشرة مع الإيرانيين.

جاء إعلان وقف إطلاق النار هذا قبل ساعة من انتهاء الإنذار الأخير من سلسلة إنذارات وجهها دونالد ترامب إلى إيران وهدد فيها الرئيس الأميركي بإبادة “حضارة بأكملها” إذا لم تفتح طهران هذا الممر البحري الاستراتيجي بحلول منتصف ليل الثلاثاء الأربعاء بتوقيت غرينتش. قبل الحرب، كان 20% من النفط الخام العالمي يمر عبر هذا المضيق.

– مضيق هرمز تحت المراقبة –

أكد القادة الإيرانيون من جانبهم الموافقة على إعادة فتح مضيق هرمز “لمدة أسبوعين” إذا “توقفت الهجمات على إيران”، حسبما كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة إكس.

وأشارت طهران إلى أن القوات المسلحة الإيرانية ستراقب المرور اليومي المحدود للسفن عبر مضيق هرمز خلال فترة وقف إطلاق النار. كما دعا البيان الإيراني إلى رفع العقوبات المفروضة على إيران.

وبحسب النص الفارسي للاتفاق الذي نشرته وسائل الإعلام الإيرانية، فإن الخطة التي اقترحتها طهران تنص أيضا على قبول واشنطن تخصيب اليورانيوم؛ إلا أن هذه التفاصيل غائبة عن النسخة الإنكليزية المقدمة إلى الأمم المتحدة.

وأعلن المجلس الأعلى للأمن القومي في بيان أن إيران ستجري مفاوضات مع الجانب الأميركي في إسلام آباد لمدة أسبوعين، موضحا أن هذا لا يعني “نهاية الحرب”، وأن هذه الفترة قابلة للتمديد “بالاتفاق بين الطرفين”.

وفي البحرين، أفادت مراسلة وكالة فرانس برس بدوي انفجارات صباح الأربعاء في العاصمة المنامة، قالت الداخلية البحرينية على إثرها إن الدفاع المدني سيطر على حريق في إحدى المنشآت جراء “العدوان الإيراني الآثم”، من دون تسجيل إصابات.

وقد تلقفت الأسواق هذا الخبر بحماس، إذ انخفضت أسعار النفط، خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت، بأكثر من 15%، لتتراجع إلى ما دون 100 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أسهم بورصتي طوكيو (+4%) وسيول (+6%) بشكل ملحوظ عند افتتاح التداول.

– إسرائيل تستثني لبنان من وقف إطلاق النار –

وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الأربعاء على إكس “يسعدني أن أعلن أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأميركية والجهات المتحالفة معهما اتفقت على وقف فوري لإطلاق النار في كل مكان بما في ذلك لبنان وأماكن أخرى، بأثر فوري”، مستخدما الأحرف الكبيرة في نهاية رسالته.

لكن إسرائيل التي أعلنت “تأييدها” القرار الأميركي بتعليق الضربات الجوية على إيران لمدة أسبوعين، أكدت الأربعاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وُزِّع على الصحافيين أن هذا الاتفاق “لا يشمل لبنان”.

وقد تجاوز عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية على لبنان

منذ الثاني من آذار/مارس 1500 قتيل.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء استكمال نشر قواته البرية في جنوب لبنان، وصولا إلى “خط دفاع متقدم” ضد مقاتلي حزب الله الموالي لإيران.

فجر الأربعاء، أعلنت السلطات اللبنانية أن غارة جوية إسرائيلية وقعت قبل إعلان وقف إطلاق النار أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص في صيدا.

كما أفادت إسرائيل بإطلاق إيران ثلاث دفعات صاروخية فجر الأربعاء، بعد وقت قصير من إعلان ترامب وقف الضربات.

وانتقد زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران ووصفه بأنه “كارثة سياسية غير مسبوقة”، متهما نتانياهو بالفشل في تحقيق أهداف الحرب.

ورحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف إطلاق النار المؤقت، لكنه حث الأطراف على السعي لتحقيق “سلام دائم” في المنطقة.

وأعلن العراق، حيث حصد الصراع أرواح سبعة أشخاص الثلاثاء وأكثر من 100 شخص منذ أواخر شباط/فبراير، ترحيبه أيضا بوقف إطلاق النار.

