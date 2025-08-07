The Swiss voice in the world since 1935
وثيقة: عدد شاحنات المساعدات لغزة زاد لكنه أقل مما اتفق عليه الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بروكسل (رويترز) – أظهرت وثيقة من الاتحاد الأوروبي اطلعت عليها رويترز يوم الخميس أن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة زاد لكنه لا يزال أقل مما تم التوافق عليه بين التكتل وإسرائيل بموجب اتفاق الشهر الماضي لزيادة وصول المساعدات الإنسانية.

وقالت الوثيقة إن الأمم المتحدة وشركاء آخرين أبلغوا عن تفريغ 463 شاحنة لحمولاتها عند المعابر إلى قطاع غزة في الفترة من 29 يوليو تموز وحتى الرابع من أغسطس آب.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

