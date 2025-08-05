وجبات كوشير مع عبارة “فلسطين حرة” لركاب يهود على متن رحلة إسبانية

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قُدمت وجبات طعام كُتبت عليها عبارة “فلسطين حرة” لركاب يهود طلبوا طعام كوشير على متن رحلة لشركة الطيران الإسبانية إيبيريا، حسبما أفادت الشركة وجمعية يهودية الثلاثاء.

حدث ذلك على متن الرحلة IB0102 التي أقلعت من بوينس آيرس ظهر الاثنين متجهة إلى مدريد، بحسب بيان صادر عن “وفد الجمعيات الإسرائيلية الأرجنتينية (DAIA)” التي نددت بما اعتبرته “معاداة للسامية”.

وخلال الرحلة التي وصلت صباح الثلاثاء إلى العاصمة الإسبانية، تلقى أحد الركاب وجبة مع عبارة “فلسطين حرة” مكتوبة بقلم حبر على الغلاف، وفقا للجمعية التي نشرت على موقعها الإلكتروني صورة للوجبة.

وأضافت المنظمة أن “ركابا يهودا آخرين تلقوا أيضا وجباتهم مع الأحرف الأولى ف ح”، مؤكدة أنها “اتصلت بمسؤولي الشركة للمطالبة بتوضيحات وباتخاذ إجراءات فورية” ضد ما قالت إنه ينم “عن تمييز”.

وفي بيان لها، أقرت شركة إيبيريا بالحادث وأوضحت أنها بدأت “تحقيقا شاملا داخليا ومع المزودين الخارجيين المسؤولين عن خدمة الطعام، بهدف توضيح الحقائق”.

وأوضحت الناقلة الاسبانبة أن “طاقم إيبيريا قام بتوثيق الأحداث وشارك الركاب المعنيين مخاوفهم. كما قام قائد الطائرة شخصيا بتقديم الاعتذار نيابة عن الشركة”.

وأضافت الشركة “مثل هذه التصرفات غير مقبولة وتتعارض مع قيم الاحترام والاندماج التي تشكل جزءا أساسيا من هوية” إيبيريا.

ووعدت “باتخاذ جميع التدابير اللازمة”.

قبل حوالي عشرة أيّام، وقع حادث أثّر على ركاب يهود من الجنسية الفرنسية، على متن شركة طيران إسبانية أخرى وهي شركة الطيران منخفضة التكلفة “فويلينغ”، التي تنتمي على غرار إيبيريا لمجموعة IAG، الشركة الأم للخطوط الجوية البريطانية.

ففي 23 تموز/يوليو، تم إنزال نحو خمسين شابا فرنسيا من الديانة اليهودية كانوا عائدين من عطلتهم في إسبانيا مع مشرفيهم، قبل دقائق من الإقلاع في مطار فالنسيا على الساحل المتوسطي.

وبررت الشركة ذلك “بأسباب أمنية”، متهمة المراهقين بأنهم تصرفوا على نحو “غير لائق” على متن الطائرة.

ولكن الجمعية المنظمة للرحلة الصيفية نفت هذه الرواية وأعلنت تقديم شكوى بتهمة “العنف” و”التمييز على أساس الديانة”.

دس-فب/اج/ص ك