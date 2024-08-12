وزارة الاقتصاد الإماراتية تُطلق منصة لتحفيز الاستثمار في إفريقيا

afp_tickers

2دقائق

أطلقت وزارة الاقتصاد في الإمارات منصة رقمية باسم “بوابة إفريقيا للاستثمار الاماراتي”، بهدف تحفيز الشركات العاملة في الدولة على الاستثمار والتوسيع بالأسواق الإفريقية، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الاثنين.

ونقلت الوكالة عن بيان للوزارة قالت فيه إن “تدشين هذه المنصة يأتي في إطار جهودها لدعم قدرة الشركات المحلية على التوسع في أسواق جديدة غنية بالفرص الاستثمارية المتميزة ودعم الاستفادة منها، وتعزيز رؤية الدولة في الاستثمار بالأسواق الاستراتيجية والواعدة، وترسيخ مكانتها مركز اقتصادي عالمي جاذب ومؤثر في ضوء مستهدفات +رؤية نحن الإمارات 2031+”.

وأشارت الوزارة إلى أن “المنصة ستقدم خريطة تفاعلية يُستكشف من خلالها الإمكانات والفرص الاستثمارية في 15 دولة إفريقية، وذلك من خلال إتاحة معلومات وحقائق تفصيلية عن هذه الدول مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي، وبيئة الأعمال، والبيئة التنظيمية والقانونية، والحوافز الاستثمارية، والقطاعات الواعدة، والفرص الاستثمارية وقصص نجاح الشركات”.

إضافة إلى ذلك، ستوفر “بوابة إفريقيا للاستثمار الإماراتي” برنامجاً خاصاً لدعم وتأهيل 15 شركة محلية للاستثمار في الدول الإفريقية المستهدفة، من خلال إنشاء حساب مخصص لكل شركة على البوابة، وتعيين مدير حساب لها، بهدف تسهيل الاجتماعات الثنائية مع شركاء الأعمال المحتملين وأصحاب المصلحة في الدول المستهدفة، والإشراف على أنشطتها الاستثمارية وتحسينها ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

بور/