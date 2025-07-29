وزارة الخارجية: واشنطن أعادت أمريكيا قاصرا من شمال شرق سوريا

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واشنطن (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن واشنطن أعادت مواطنا أمريكيا قاصرا من مخيم نازحين في شمال شرق سوريا بهدف لم شمله مع عائلته.

وأضافت الوزارة في بيان “لا يزال نحو 30 ألف شخص من أكثر من 70 دولة يقيمون في مخيمي نازحين في شمال شرق سوريا، غالبيتهم أطفال دون سن الثانية عشرة، وهم يستحقون فرصة للحياة خارج المخيمات”.

وأكدت واشنطن أن الحل الدائم الوحيد لأزمة مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا هو أن تستعيدهم دولهم الأصلية.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية- تحرير علي خفاجي)