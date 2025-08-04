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وزارة الداخلية الألمانية تراجع خططا لعلاج أطفال من غزة

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برلين (رويترز) – قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية يوم الاثنين إن الوزارة تراجع حاليا جدوى تنفيذ خطط ستتضمن نقل أطفال من قطاع غزة إلى ألمانيا لتلقي العلاج.

وأضاف المتحدث “تعتمد جدوى تنفيذ مثل تلك المبادرات بشكل أساسي على الموقف الأمني وإمكانية مغادرة البلاد وعوامل أخرى”.

وقالت مدينتا هانوفر ودوسلدورف الألمانيتان في الأيام القليلة الماضية إنهما ستقبلان أطفالا من قطاع غزة وإسرائيل ممن هم في أمس الحاجة للرعاية الصحية أو يعانون من الصدمات.

وقال المتحدث في مؤتمر صحفي في برلين إن الوزارة لم تتلق بعد أي طلبات من المدينتين عن الأمر.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

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