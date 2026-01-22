وزارة الداخلية التونسية تعلن القضاء على “خلية إرهابية”

أعلنت السلطات التونسية الخميس أنها قضت على “خلية إرهابية” مكونة من أربعة عناصر في وسط غرب البلاد، غير بعيد عن الحدود الجزائرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن قوات الأمن كانت تتعقب تحركات عناصر الخلية لعدة أيام قرب منطقة ماجل بلعباس الجبلية المكسوة بالغابات بولاية القصرين.

لم تفصح الوزارة عن تفاصيل بشأن هوياتهم أو خططهم. لكن مواقع إخبارية نقلت عن مصادر أمنية أن الأربعة تونسيون وينتمون إلى عائلة واحدة من منطقة حاسي الفريد في القصرين.

وبحسب المصادر نفسها، فقد قضى أحدهم بعد تفجير حزام ناسف خلال العملية التي نفذتها قوات الأمن.

يأتي ذلك بعدما قُتل شخص يشتبه في انتمائه لجماعة جهادية برصاص قوات الأمن، وتوفي شرطي متأثرا بجروحه، خلال عملية أمنية في غرب تونس في مطلع كانون الثاني/يناير.

وتُنفذ قوات الأمن عمليات تمشيط منتظمة لا سيما في ولاية القصرين الجبلية القريبة من الحدود الجزائرية، والتي لا تزال بعض مرتفعاتها ملاذا لعناصر جهادية.

بعد الثورة وسقوط نظام زين العابدين بن علي عام 2011، واجهت تونس تصاعدا في نشاط الجماعات الجهادية، المسؤولة عن مقتل عشرات من جنود الجيش وعناصر الحرس الوطني والشرطة، وكذلك المدنيين والسياح الأجانب.

وتؤكد السلطات التونسية في السنوات الأخيرة أنها أحرزت تقدما كبيرا في الحرب ضد الجماعات الجهادية.

