وزارة الصحة: مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

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رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) – قالت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس إن فلسطينيا قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها “باستشهاد فراس أحمد رجا صبح (47 عاما) متأثرا بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال صباح اليوم في وادي الفارعة بطوباس”.

وذكرت وزارة الشؤون المدينة الفلسطينية، التي تتولى الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي، أن الجيش يحتجز جثمان صبح.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي بعد بيانا حول ملابسات مقتل صبح.

وقبل الإعلان عن مقتله، نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية قولها إن “قوات الاحتلال اقتحمت منطقة جبل الثور في وادي الفارعة فجرا بعد تسلل وحداتها الخاصة إلى المنطقة ومحاصرتها منزلا، قبل أن تصيب المواطن صبح وتعتقله من داخل المنزل”.