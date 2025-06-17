وزارة الصحة: مقتل 45 بقذائف دبابات إسرائيلية أثناء انتظار المساعدات بغزة

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القاهرة (رويترز) – قالت وزارة الصحة في قطاع غزة في بيان إن قذائف دبابات إسرائيلية قتلت 45 فلسطينيا على الأقل أثناء انتظارهم شاحنات مساعدات في خان يونس بجنوب القطاع، مضيفة أن العشرات أصيبوا بجروح خطيرة.

وذكرت في البيان “أكثر من 45 شهيدا ومئات الإصابات منها عشرات الحالات الخطيرة جدا، وصلت مجمع ناصر الطبي نتيجة مجزرة الاحتلال بحق المواطنين المنتظرين للمساعدات على دوار التحلية في محافظة خان يونس صباح اليوم”.

وقال مسعفون وسكان إن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف على حشود الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون شاحنات المساعدات على الطريق الشرقي الرئيسي في خان يونس. وأضافوا أن من المتوقع ارتفاع أعداد القتلى لأن الكثير من المصابين في حالة حرجة.

وذكر بيان الوزارة أن “أقسام الطوارىء والعناية المركزة والعمليات تشهد حالة من الاكتظاظ الشديد مع وصول العدد الكبير من الإصابات والشهداء” إلى مجمع ناصر الطبي.

ولم يصدر الجيش الإسرائيلي أي تعليق حتى الآن على الواقعة.