وزراء خارجية 5 دول يدينون خطة إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة

(رويترز) – أدان وزراء خارجية أستراليا وألمانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وبريطانيا يوم الجمعة بشدة قرار مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي شن عملية عسكرية جديدة واسعة النطاق في غزة.

وقال الوزراء في بيان مشترك “الخطط التي أعلنتها حكومة إسرائيل تنذر بانتهاك القانون الإنساني الدولي”.

وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على خطة للسيطرة على مدينة غزة، ليصعد بذلك العمليات العسكرية في القطاع الفلسطيني المدمر. وأثارت هذه الخطوة تجددا للانتقادات في الداخل والخارج يوم الجمعة مع تزايد المخاوف بشأن الحرب المستمرة منذ قرابة عامين.

